境外生入境優先住集中檢疫所　指揮中心調度1500床位

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21日）表示，考量國內疫情趨緩，且開學在即，將重新開放110學年度境外學位生及華語受獎生等申請入境。教育部說明，該次境外生專案入境，將以優先入住集中檢疫所為原則，指揮中心並提供1500床供調度。

▲境外生昨日赴教育部陳抗，盼簡化入境流程。（圖／記者崔至雲攝）

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有關重啟境外生專案入境作業，教育部說明，入境前，新生及未持有效簽證/居留證/中華民國入境許可證者，由學校先行造冊送部函轉外交部領事事務局及內政部移民署受理學生辦理簽證或入出境許可證。

學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。

▲境外生專案入境。（圖／指揮中心提供）

入境後依規定於入境時採深喉唾液PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。檢疫結束後須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。

教育部補充說明，本次境外生專案入境，將以優先入住集中檢疫所為原則，另可視入境人數與檢疫場所量能，由學校安排防疫旅館，或經地方政府衛政單位檢核通過且符合獨棟1人1室之校外宿舍。

教育部強調，入境時及檢疫期間之採檢及健康監測等，均依指揮中心規定辦理。而依規定，自國外入境者，於居家隔離或居家檢疫期滿前1⽇，無論有無症狀者，均須進行PCR檢測，採檢所需相關費用均由政府支應。

教育部說，境外生居家檢疫完成後應進行7天自主健康管理，且自主健康管理期間不宜進入校園上課或前往人群聚集之處，如要入住校內宿舍，學校宜安排一人一室，並要求做好個人防護措施。另有關防疫旅館費用補助，大學如為協助清寒境外生，或留住優秀碩博士生，以自籌經費補助學生防疫旅館支出，教育部予以尊重。

