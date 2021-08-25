快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

記者楊蕓／新北報導

高端疫苗開打3天已發生4起猝死事件，國民黨要求應停止施打，對此，新北市長侯友宜25日在防疫記者會中回應，高端疫苗施打過程中有幾個個案猝死，希望真正的死亡原因要經過法醫解剖、檢驗，並透過醫療體系鑑定對外說明。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

指揮中心發言人莊人祥今日公布新增3起高端接種後死亡，一案是桃園市的40多歲男性，本身有糖尿病史，體重約120~130公斤，在8/23接種疫苗，8/25工作中突然昏倒失去生命跡象，現場電擊4次，後來送到醫院十點半送醫急救到院前死亡，這部分新冠快篩、PCR陰性，死因會做司法相驗。

另一例是基隆市40多歲的女性，24號上午在基隆接種高端疫苗，施打完後無明顯不適，下午五點半前往醫院急診，在下午四點半時候朋友代述說有胸悶頭暈手腳痲出汗等，後來在等報告、下午六點半在診間猝死。

指揮中心專家小組召集人張上淳進一步說明，該個案下午台大醫院急診處就診，例行先做新冠快篩陰性，診療過程突然倒下，進行急救，急救完暫時心跳有恢復，電腦斷層掃描看主動脈剝離現象，範圍非常大，屬於非常危急狀況，最後無法救回，晚上八點多宣告死亡，不過家屬希望可以進行司法相驗，所以後續還是會再加上司法相驗結果做最後判定。

還有一名是新北市蘆洲男性，曾經吸食毒品，23日接種第一劑，當天無特別症狀，24日家屬表示早上看到該案施打毒品，中午已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救不治死亡，將協助家屬申請疫苗受害救濟。

至於目前已經通報進入疫苗不良事件有1起，是昨日公布的作家個案。陳時中昨日說明該案24日早上身體不適過世，初步懷疑心肌梗塞可能性，但他是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。至於個案本身身體情況，他則表示，是有一些慢性病史，但詳細不便透露。