朱學恒爆五倍券找中油、台電包裝　徐巧芯：我收到來自監獄的陳情

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

名嘴朱學恒25日踢爆五倍券紙封套包裝，是由經濟部指示台電、中油公司員工到新竹監獄，與一天400元勞作金的受刑人一起包出來的，引起熱議。對此，國民黨北市議員徐巧芯指出，自己也曾收到來自監獄的陳情，受刑人普遍的勞作金很低，所以工作意願並不高，且當時還讓他們晚上、假日無止盡的加班，連管理基層監獄的公務人員也苦不堪言，沒想到現在又要再來一次。徐巧芯感嘆，「唉，本來發現金可以避免的事，為了好大喜功的蘇貞昌院長，增加了多少人的困擾？」

徐巧芯25日在臉書表示，三倍券是裝在信封袋當中，裡面夾一張卡紙，當時還一堆人讚賞說好漂亮；不過，很多人以為它原本就長這樣，或可能是自動分裝，殊不知其實是辛苦的受刑人和國營事業小精靈們血汗加班幫我們包裝的。然而，政府到現在仍不斷告訴大家，五倍券成本沒有很高，行政院發言人羅秉成甚至說印現金也要錢。完全不提額外的人力和經濟成本。

接著，徐巧芯提及，朱學恒爆料，這次五倍券原來台電、中油也要加入分裝的行業一事，並透露，「我也收到陳情，來自於監獄」。

徐巧芯指出，去年台北監獄負責三倍券分裝，因為「長官們」認為受刑人是最低廉的人力。先不說這種剝削受刑人的心態很不可取，實際上衍生了很多問題，這次五倍券恐怕又要再度重演。

她說，首先，受刑人普遍的勞作金很低，所以工作意願並不高，沒什麼人想參與分裝作業。但因為長官已經說了，就是要受刑人做這個工作，為了提升工作意願，最後只好加裝冷氣、三餐再加宵夜，才能讓他們晚上、假日無止盡的加班。

「不僅成本提高，監所的公務員也要跟著一起加班，又是一筆開支以及負擔。我不反對提高受刑人的權益，但行政院高官自以為是的聰明回頭看來就是很蠢，如今竟然還要重蹈覆轍，代表根本沒有聽到基層公務員的聲音。」

「無盡加班的不只有受刑人。」徐巧芯也指出，經濟部的官員也要到監獄監工，包括伙食費、加班費、旅館住宿費都是額外的開銷，且在分裝工作期間，經濟部的官員晚上都是住在飯店的單人套房。

徐巧芯批評，一般社會大眾普遍已為五倍券的成本只有印刷跟運輸，但人力成本以及其中的剝削概念，都是關在高牆裡不為人知的內幕。管理基層監獄的公務人員苦不堪言，沒想到現在又要再來一次，而且這次連國營事業員工都要加進來，甚至把AZ、莫德納等受人民喜愛的疫苗拿出來當政府利誘的工具？簡直荒唐。

她感嘆，「唉，本來發現金可以避免的事，為了好大喜功的蘇貞昌院長，增加了多少人的困擾？」