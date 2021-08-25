「明顯有心人扯後腿！」麟洋CP經紀人嘆：肖像權屬於個人財產

▲李洋、王齊麟奪金後，風波不斷。（圖／記者謝孟儒攝）

記者劉維榛／綜合報導

奪下東奧羽球男雙金牌的王齊麟和李洋，如今卻被周刊爆料，兩人是公務員身分，若代言悠遊卡恐觸法，且外傳經紀人吳宜倫是瞞著土銀替「麟洋CP」接下代言，而 土銀高層竟是「看報紙」才知曉，引發風波。對此，吳宜倫在臉書回應，「很明顯的是幕後有心人士在操作！」

根據《CTWANT》報導，土銀栽培「麟洋CP」多年，保障他們退役後工作，且兩人也享有公務人員權益，因此須遵守職責不可兼差和代言，而知情人士直言，若代言風波未解，恐讓麟洋被迫離開羽球隊，沒有土銀的後援，往後的球場和教練都得自己看著辦，因此質疑吳宜倫為考量球員的終生權益。

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李洋父親李峻淯也親上火線喊話，從東奧奪金都過了一個月多，關於各種解套的問題其實也都沒有真正的解套，但其實如果財政部的方面修法，如果可以用東奧奪牌運動員專責條款是否就可以解套？又或者這修法走不通，是不是可以從土銀球團內部的規定做解套？例如用一個麟洋的專條款，他們是預備隊員，但薪水方面不是預備隊，也能夠接代言。

對於兩人是公務員身分卻違反代言、兼差一事，吳宜倫回應，包括悠遊卡、口罩、金門酒廠都是以肖像授權的方式，並不是代言，銓敘部指肖像授權屬於個人財產，因此沒有違法兼差、代言一事，「土銀長期以來那麼支持球員發展，我們都非常感激，因此不可能傷害土銀，更不可能說要他們離開球團。」

▲李洋爸表示，希望土銀還有政府方面可以盡快處理。（圖／體育署）



稍早，吳宜倫也在個人臉書強調，「針對某週刊的報導，很明顯的是幕後有心人士在操作，球員好不容易有了成績，對於這些不幫忙還扯後腿的人，雖然很無奈，但也無可奈何，誰在幫忙他們，誰在傷害他們，應該他們自己本人最清楚。」

吳宜倫表示，當初設立經紀公司很單純，就是希望能幫忙他們運動相關的事務，肖像權屬於個人財產，授權部份是屬個人意願，在政府還沒有更好的解套方式時，我們也只能在合法的範圍內，想辦法看如何幫忙，又是接不完電話的一天，不過相信這個社會還是會站在正義的一方。