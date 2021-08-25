名醫神預言「本土+0」！再曝台灣下一步考驗：一定平安

▲沈政男預言本土+0，再曝台灣下一步挑戰。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣本土疫情趨緩，25日終於出現暌違已久的「本土+0」，讓人感到振奮。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男提出反問，「這樣一來，相不相信我所說的，台灣可以清零了」，後續難免會出現零星案例，但也會再次零確診，出現零星案例的時間逐漸拉長，最終達成「清零十四天」的目標，接下來最大的考驗，就是Delta變種病毒。

沈政男在臉書上連續提出2句反問，「這樣一來，相不相信我所說的，台灣可以清零了」、「現在，相不相信我說的，雙北防疫做得很好」，是因為從疫情開始，全台無論是誰，沒人看好台灣能夠再度清零，也不該把清零當成目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，沈政男從疫情開始，就看好台灣能夠清零，「要記得那一人是誰」，時事評論必須收集充足數據、證據，以最有說服力的科學理論來關照，並以最嚴謹的邏輯推理來引導判斷、預測，「三者缺一不可，否則不能成就科學式評論，就只是噴口水。」

▼沈政男從三個月前，就不斷提出論點，台灣能夠本土+0。（示意圖／記者林敬旻攝）



沈政男說明，25日本土+0，意味著在二級警戒、開放內用的狀況下，依舊能封鎖Alpha變種病毒傳播，是社區防線強韌度的證明。

沈政男提到，接下來難免出現零清確診案例，但會與零確診交替出現、間隔逐漸拉長，最終達成清零十四天的目標，「接下來更大的考驗是Delta變種，這需要另寫長文來分析，這裡只是要說：過去三個多月，大家做得很好，接下來只須步步為營，台灣一定會平安。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘