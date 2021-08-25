還原事發經過！高雄19歲男「狂丟洗衣球」跟媽吵架…爸逼睡覺慘失手

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市岡山區24日晚間發生一起事件！一名19歲黃姓男子遭父親以手機充電線勒住脖子，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，目前雖恢復呼吸心跳，但意識仍不清醒。據悉，事件發生起因疑似是因黃男狂丟洗衣球進洗衣機內，與母親發生爭執，父親前來處理，卻錯手勒到兒子窒息。

▲▼高雄19歲男遭爸充電線勒頸窒息，目前已恢復生命跡象，但人意識仍不清楚。（圖／記者吳世龍攝，下同）

根據警方調查，事發當時黃男與家人發生爭執，他想要出手攻擊母親。黃父見狀想阻止，才用充電線勒住兒子的脖子，不料，卻造成兒子意外窒息。警消人員獲報到場發現，黃男臉色發黑倒在地上，已無呼吸心跳，趕緊將人送醫搶救。

據了解，這起事件的起因，是當時黃母要用洗衣機清洗衣服，兒子突然「丟太多洗衣球進洗衣機」內，因此母子二人起爭執，黃父見狀，就把兒子帶到2樓房間，要求他睡覺。不料，父子2人又再起爭執，黃父失手拿手機充電線勒住兒子脖子，才導致黃男窒息。

事件發生後，黃父趕緊打110報案，黃母則打119叫救護車，黃父目前仍在派出所內偵訊中，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲黃父目前仍在派出所偵訊中。（圖／記者吳世龍攝）