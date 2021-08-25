嗑完便當「竟要撕一角」　她見真實用途驚呆！內行勸：別綁橡皮筋

▲便當盒「半圓形標語」，背後用途長知識！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

大家回收便當餐盒時，是否還多做一個步驟「撕掉一小角」呢？一名女網友透露，幾乎餐餐買外食，直到最近才發現，餐盒上有註明「用餐完畢請撕去截角」的標語，結果真實用途驚呆。另有內行人補充，丟棄餐盒前也不要綁橡皮筋，用完的免洗筷也要記得折一半！

一名女網友在Dcard表示，某天吃完午餐，發現紙餐盒摺角處，有一個半圓形虛線，上面標示「用餐完畢請撕去截角，紙盒不含螢光劑」的字樣。身為外食族的原PO直呼，居然現在才發現這標語，趕緊上網查背後用途，原來是「怕有人撿走，然後洗過重複利用！」

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原PO頓時驚呼，「可能有些人覺得這是常識，閱歷少的我剛剛才學到一課，真棒！」文章曝光後，許多網友紛紛回應，「這我超久之前就知道 ，之前我只是撕好玩的， 順便以為可以集點」、「現在防疫也沒人敢這麼做了，防疫真的讓很多人變乖了」、「我以前打工的老闆有交代要回收乾淨的，但我都直接全丟 反正他也不知道」、「哇，誰會要重複使用啊....洗盒子水也要錢吧」。

▲網友建議，免洗筷也務必折一半再丟。（圖／ETtoday資料照）



另外，有網友也貼心提醒其他生活常識，「吃完便當，不要把橡皮筋綁回去，小貓小狗去翻的話，才不會被橡皮筋勒住」、「免洗筷也要！用完記得折一半才不會被漂白之後再做使用」、「就像我在外面用完小紙杯或是塑膠杯都會撕開，就怕店家重複使用」。

▼有內行人認為，業者回收廢棄紙盒再利用，應該機率不大！（圖／翻攝Dcard）

