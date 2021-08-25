晶片禁令生效周年前夕　美國傳批准供應商向華為出貨車用晶片　

▲美國對華為供應商的晶片禁令生效將屆滿一年。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

《路透社》今（25）日報導，根據兩名知情人士透露，美國已批准供應商數億美元的許可證申請，允許其向華為出售用於汽車零部件的晶片（芯片）。報導稱，一般而言，汽車晶片並非技術含金量高的晶片，降低了審批門檻。一名熟悉許可審批的人士透露，美政府正在為可能具有5G功能其他組件的汽車晶片發放許可證。

▲華為海思工廠製造晶片技術仍不成熟。（圖／CFP）

報導指出，熟悉申請流程的人士透露，美國近日已向供應商發放許可證，授權其向華為出售用於視訊顯示器和傳感器等汽車零部件的晶片。

據了解，美國自2020年9月15日起，對華採取為的新禁令正式生效。包括台積電、高通、三星、SK海力士及美光等製造商須停止向華為供貨。希望繼續與華為開展業務的公司，必須首先獲得美國政府頒發的特殊許可證。

華為發言人對於相關報導並未正面回應，僅表示，「我們正在將自己定位為智能互聯汽車的新零部件供應商，我們的目標是幫助汽車原始設備製造商製造更好的汽車。」

此前，高通已獲得向華為出售4G晶片的許可證。除高通外，英特爾和AMD也先後獲美國政府許可，得以向華為提供電腦和伺服器處理器。