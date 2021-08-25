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成大邱顯泰團隊醫藥平台研發系統　降低藥物開發成本與時程

▲成大邱顯泰副教授（左一）帶領的台灣生技藥研團隊，推出醫藥平台研發系統，預期可大量降低藥物開發成本與時程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大邱顯泰副教授（左一）帶領的台灣生技藥研團隊，推出醫藥平台研發系統，預期可大量降低藥物開發成本與時程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大化學系副教授邱顯泰帶領的台灣生技藥研團隊，整合成大、清大、高榮台南分院等學研醫單位，運用AI人工智慧串接中醫理論與西方醫學實證科學建構「BT&D2醫藥平台研發系統」，加速產品優化與全球佈局。

邱顯泰指出，此藥物研發系統預期可以減少90％的研發經費，甚至把研發時程從5-8年縮短成1-2年，大量降低藥物開發成本與時程。

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邱顯泰說，受到人口高齡化的影響，慢性疾病的預防與治療益顯重要。縱使科學家握有很多研究數據，但一個新藥的開發亦需耗時10幾年、所需經費更是高達數十億美元。邱顯泰指出，目前國內尚未有類似AI人工智慧藥物標靶配對分析與服務系統，僅能提供盲測藥物篩選試驗之實驗服務。而國外現有系統則以化合物分子庫為主，缺乏生物合成、修飾以及萃取等相關服務。

「BT&D2醫藥平台研發系統」翻轉傳統醫藥研發方式，彙整科學家擁有的龐大資料庫數據，包含疾病標靶資料庫、藥物分子庫、藥物修飾酵素資料庫三大核心，利用AI人工智慧進行演算，找出疾病相對應的藥物，同時也將藥物可以配對的疾病找出來，達到「以藥找病、以病找藥」的目標，對學研單位、中西藥廠、醫美保健業者，提供藥物標靶配對與供應、配方優化、藥研資訊與功效驗證等產品與服務，大量減低研發時程與成本。

除了改善研發過程成本高及耗時長的問題，「BT&D2醫藥平台研發系統」還能修飾藥物結構與優化中西藥配方，達到精準治療的效果。在醫美保健產品方面，系統挑選出含藥效成分之可食用藥材或食品，可藉此跳過冗長的人體臨床或臨床前試驗，以西醫的標靶治療、中醫的整體調養，形成完美互補，達到中西醫輔助治療的效果。

▲成大邱顯泰副教授（左一）帶領的台灣生技藥研團隊，推出醫藥平台研發系統，預期可大量降低藥物開發成本與時程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣生技藥研團隊歷年獲獎無數，今年6月在第4屆龍騰微笑智聯網創業競賽中脫穎而出，榮獲參獎，同時也是醫藥研發團隊中第1名！去年參加2020教育部生醫產業與新農業創新創業競賽中獲得銅獎；參加北醫生醫跨校新創競賽取得佳作；成大生醫創新創業競賽奪得銀牌獎。2018年至2020年更獲選科技部SPARK生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫獲選團隊，數次為成大爭取到創新創業的殊榮。

團隊成員學生胡博瑄指出，「成大BT&D2醫藥平台研發系統」從實驗室、臨床實驗到市場開發，存在相當完整的架構，讓他覺得研究過程是很踏實、有步調的進行，能夠想像並期待未來願景，對於自己能夠參與系統開發，胡博瑄覺得相當有成就感。因為成大團隊的觸角觸及各個不同實驗室，跨領域的合作，也著實開拓他的視野，讓他理解外面是有著更深更廣的世界值得學習。

藥物研發是一項綜合領域的研究工作，邱顯泰表示，成大有優秀的跨領域人才及良好的環境資源，團隊裡不僅包含化學、生物、資訊工程、醫學、科技管理等跨域人才，還有富足的資源能夠進行跨國、跨產業合作。團隊成員學生許書瀚表示，成大團隊「以藥找病、以病找藥」的目標，就是希望透過不同領域的人員集結、共同合作，不僅從技術端去探討，也透過與製藥公司的接觸，思考製藥廠商、醫生、病患真正需要的是什麼。

在新南向政策及校方的大力支持下，成大台灣生技藥研團隊鏈結馬來西亞馬來亞大學、印度理工大學、泰國馬希竇大學、印尼大學、韓國高麗大學等亞太地區學研單位，在今（2021）年成立亞太生技藥研聯盟（APBA），透過聯盟鏈結各國研發技術與資源，相輔相成，並在各國大學的媒合之下，與當地生技公司、相關企業合作，將團隊的研發成果推廣到國際市場，拓展團隊研發量能之餘，也更加了解產業端需求。

▲成大邱顯泰副教授（左一）帶領的台灣生技藥研團隊，推出醫藥平台研發系統，預期可大量降低藥物開發成本與時程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

亞太生技藥研聯盟（APBA）結合國內外學研機構，以台灣為立足點，亞太地區為中繼站，鏈結至全世界。邱顯泰表示，單一實驗室不可能同時進行各種動物的疾病試驗，如今有了亞太生技藥研聯盟，聯盟成員彼此間可以交互分享研發實驗資源及成果，或是透過聯盟，接收到來自不同國家的特有藥用植物等原料，有助於提升藥物的多元性與研發效率。很幸運的是，有很多亞太地區的知名大學，都非常願意和成大合作，有效率地分享彼此資源。

COVID-19疫情導致全球各國經濟、研究發展受到不小衝擊，邱顯泰也指出，即使疫情使得研發進度增加挑戰性，但團隊都能找到方法一一排解。成大台灣生技藥研團隊可利用大數據（Big Data）進行運算，有了電腦和網路就能繼續推進研究，後續實驗則結合在各地的學研醫單位合作進行，較不受地域限制。良好的跨國、跨域合作模式，讓成大台灣生技藥研團隊在面對疫情困境，反而越挫越勇，走出自己的優勢與道路。

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