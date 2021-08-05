特賣時間快記下！ColdStone、小7冰美式只要8元　摩斯冰紅茶下殺18元

▲夏日消暑不可少的冷飲，在父親節當天推出中杯美式下殺8元優惠。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日宅在家大口吃冰療癒又消暑，尤其是整桶抱著嗑起來最爽快，莫凡彼冰淇淋就在東森購物網站推出500ml重量裝4盒限定組，其中獨家首發的隱藏版新口味，連官網都買不到；而平常兩球就要破百的酷聖石冰淇淋，也有期間限定優惠只要8元。另外，8/8父親節當天有冷飲限時限量特賣，7-11中杯美式咖啡下殺8元、摩斯冰紅茶只要18元。

來自瑞士的「莫凡彼冰淇淋」，強調100%純天然，堅持選用世界各地頂級食材製作，不使用任何化學添加物冰淇淋，口感滑順濃郁，通常在餐廳內用一球達120元，一般盒裝入手每球也要60元，現在品牌與東森購物聯手推出最狂折扣限定組，500ml重量裝共4盒，原價2,897元，下殺只要1,280元，4種不同口味除了有夢幻香草、草莓、金典巧克力等經典不敗的熱銷口味，還有獨家首發新口味「焦糖餅乾」，下訂再加送聯名品牌保冷袋，以及單球冰淇淋兌換券4張可兌換至9/30。

▲▼東森購物與莫凡彼推出限定療癒組合，除了有金典巧克力熱銷口味，還有獨家首發「焦糖餅乾」新口味上市。（圖／東森購物提供）

Yahoo奇摩App則是打造「風格選品」頻道滿足用戶線上購物需求，也將服務延伸至線下生活消費，近期因應疫情推出「防疫戰」主題，不僅嚴選冷凍美食、居家辦公配備、防疫小物等商品，8/6每日中午12點更有酷聖石甜筒雙球冰淇淋限量搶，原價120元，期間限定下殺只要8元。

搶攻父親節商機，蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼於8/8活動正式日推出熱門點心限時限量特賣，原價10元的萊爾富茶葉蛋、科學麵，最便宜只要1元；原價35元的7-ELEVEN CITY CAFE中杯美式（虛擬提貨卡）與原價20元的萊爾富光泉豆漿4℃，通通8元，其中美式咖啡數量多達破萬杯；不少網友喜歡的摩斯冰紅茶也特價18元。全天共15檔開搶，時間如下：0:00、0:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00，每人每時段每品項限量購買1次。