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為走私貓安樂死憤怒　外國人曝「台灣可悲情況」：人命不值錢

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲走私安樂死引發民憤，外國人反曝台灣詭異現象：「人命不值錢」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

154隻走私貓被防檢局安樂死，事件引發社會各界輿論不斷，甚至引發兩派網友在網路留言大戰。對此，臉書粉絲團《外國倫看台灣》表示，許多人覺得貓咪安樂死太殘忍了，可是每天平均8人死於交通意外，大家卻會覺得這個沒辦法，「台灣的人命不值錢，已經是這個社會願意接受的現象，這是很可悲的」。

《外國倫看台灣》22日表示，台灣人對長期存在、必須解決的問題感到麻木，甚至會對提出問題的人感到反感，舉例來說，這次走私貓咪被安樂死，許多人覺得貓咪安樂死太殘忍了，「可是每天平均有8人死於交通意外，大家就覺得這個沒辦法，網路上大家認同交通要改善，但實際作為上很多人卻不願意改變」。

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他表示，曾經有網友告訴他，「如果你注意觀察，那些外國的連鎖店，像是麥當勞就不會把產品擺到人行道，不會佔據人行道，只有台灣的商家會把商品擺到人行道上，把人行道當店面」，讓他聽了相當贊同，也認為網友說的是事實，「外國遊客來到台灣其實也看在眼裡，可是台灣人卻習以為常」。

他質疑，一個一百多隻流浪貓的性命可以上頭版新聞，人們卻把台灣一些反常且不合理的現象合理化，例如士林夜市因為商家霸佔人行道，政府就在馬路上畫了人行道，「這種台灣才有的奇觀，不用和美國比較，我在泰國曼谷沒看到，日本沒看過，在香港也沒見過」。

他最後感嘆，「台灣的人命不值錢，已經是這個社會願意接受的現象，這是很可悲的」。

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