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防堵非洲豬瘟病毒擴散　台南市持續豬牛肉原料原產地查核抽驗　

▲防堵非洲豬瘟病毒擴散，台南市政府持續豬牛肉原料原產地查核抽驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲防堵非洲豬瘟病毒擴散，台南市政府持續豬牛肉原料原產地查核抽驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

台南市衛生局持續加強查核台南市肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業等業者豬牛原料標示及來源文件之正確性，2021年截至8月15日共查核10582家次，豬可食部位標示查核共23791件，結果皆符合規定。

另抽驗業者販售或使用之豬牛肉及其可食部位原料檢驗乙型受體素，2021年截至8月15日共抽驗722件（豬495件，牛227件），其中677件檢驗結果與規定相符，其餘45件檢驗中。近日發生帶有非洲豬瘟病毒之走私肉品事件，台南市衛生局、農業局及警察局成立稽查小組，清查台南疑似非洲豬瘟肉品下游及相關場所，以防止該病毒自境外傳入。

▲防堵非洲豬瘟病毒擴散，台南市政府持續豬牛肉原料原產地查核抽驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

衛生局提醒食品業者務必依規定於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示豬牛原料原產地。2021年新規定已正式施行，並納入衛生局稽查重點，若未依規定標示，依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實，依食安法處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，依食安法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並公布業者名稱。

▲防堵非洲豬瘟病毒擴散，台南市政府持續豬牛肉原料原產地查核抽驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

市長黃偉哲提醒市民朋友中秋假期即將到來，不要在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入禽畜肉產品，共同守護台灣養豬產業。另呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，採購產品應注意其標示是否符合規定，並保留交易憑證及其來源文件資料（如進口報單、屠宰證明等），消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800285000。

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