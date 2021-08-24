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克服視訊排練困難！朱宗慶樂團降級首場演出　採間隔座+分流散場

▲▼朱宗慶打擊樂團降級解封首場演出，「豆莢寶寶兒童音樂會」將採間隔座、分流散場等措施。（圖／朱宗慶打擊樂團）

▲朱宗慶打擊樂團降級解封首場演出，「豆莢寶寶兒童音樂會」將採間隔座、分流散場等措施。（圖／朱宗慶打擊樂團）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶打擊樂團「豆莢寶寶兒童音樂會」廣受親子族喜愛，而在防疫降級解封之後，豆莢寶寶兒童音樂會《Bean Bon果實敲敲樂》將作為第一場演出，朱宗慶透露，此次克服了疫情期間的視訊排練困難，在緩和後實體演奏時發現效果也非常好，節目將採「間隔座」、「分流散場」等嚴格措施，8月全面啟售，將於9/5日至11/14在全台8縣市巡演24場。

藝術總監朱宗慶提到，這次排練時剛好遇到三級疫情，而視訊排練有很大的困難，演奏、唱跳等都會有些不準確，因此這次團員還把排練過程錄起來，寄回團隊再做調整，團員在期間也自主肢體訓練、體能訓練，而當疫情緩和後在實體演奏時，他也發現效果非常好。

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此次「豆莢寶寶兒童音樂會」的防疫措施也非常高標準，朱宗慶表示，一切以嚴謹態度和措施進行，包括演出前所有成員疫苗或演出前快篩檢查，而觀眾席也採「間隔座」，若是同住家人才可以一起坐；另外也罕見沒有中場休息，以免造成群聚；而過程中若有小朋友想上廁所，清潔人員也會在之後馬上清潔，確保觀眾安全，更會啟動「分流散場」措施，讓大家安心看演出。

▲▼朱宗慶打擊樂團降級解封首場演出，「豆莢寶寶兒童音樂會」將採間隔座、分流散場等措施。（圖／朱宗慶打擊樂團）

▲朱宗慶打擊樂團降級解封首場演出，「豆莢寶寶兒童音樂會」將採間隔座、分流散場等措施。（圖／朱宗慶打擊樂團）

朱宗慶打擊樂團自1988年以來，推出專為兒童量身打造的親子節目，廣受大小朋友喜愛的「豆莢寶寶兒童音樂會，已成為樂迷每年的一期一會。然而2021年疫情影響更甚去年，朱宗慶打擊樂團不只暫緩了原本的國際巡演規劃，也取消了原訂的第二季年度公演。此外，二團團員原本計畫從5月起要為兒童音樂會展開密集排練工作，也於全台三級警戒居家防疫期間，改以視訊進行排練與準備工作。

一團團員陳宏岳身兼二團助理藝術總監，負責統籌豆莢寶寶兒童音樂會的演出製作與排練，除了提醒團員維持自主練習、持續動能，並每週協同戲劇指導呂濟寬與舞蹈設計陳競，帶著所有二團團員從認識身體、臉部表情到肢體動作，透過圖示引導團員模擬舞台上實際走位的準備。

另外，首次擔任豆莢寶寶兒童音樂會劇本創作的一團團員彭瀞瑩，與負責舞台設計的吳子敬與服裝設計陳明澤，也透過線上會議多次討論溝通，讓所有原本在劇本裡面的「想像」幻化成真。

歷經2個月的三級警戒後，台灣在7月底宣布「降級」，劇場得以重啟進行彩排。為了能讓大、小朋友安心進場觀賞演出，《Bean Bon果實敲敲樂》音樂會將依照相關防疫指引與規範，確保舞台距離與觀眾座位超過3公尺。同時，也將確保工作團隊包括舞台演出與前後台工作人員，皆施打疫苗或於演出前進行快篩/PCR檢測陰性後，才參與演出與觀眾服務。

2021豆莢寶寶兒童音樂會《Bean Bon果實敲敲樂》在8月以間隔座全面啟售，9月5日至11月14日期間，將於台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄8個縣市展開巡演，共將演出24場。累積超過30年經驗，精選了多種風格的曲目，透過生動活潑的演奏方式呈現，帶領小朋友在觀賞演出中，認識音樂的元素，同時享受到學習的樂趣。

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