超狂神秘客吃海鮮「給28萬小費」好大方！　10員工嗨分錢

▲該名顧客表明要給在場工作人員一人1000美金（約新台幣2.8萬元）的小費。（圖／FB／Wahoo Seafood Grill Gainesville）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎席捲全球，餐飲業者首當其衝，不過美國佛羅里達州卻有一名男子日前到餐廳吃飯時，大方地留下高達1萬美金（約新台幣28萬元）的小費給當晚在餐廳內工作的員工們，如同久旱甘霖，解決他們經濟上的困難。連餐廳老闆都直言，自己入行35年來，從未見過如此大方的顧客，甚至是特地照顧到整間餐廳的服務人員。

根據《新聞周刊》報導，佛羅里達州一間海鮮燒烤餐廳17日迎來一名慷慨的顧客，當天他和家人用餐時，看到餐廳內生意不太好，因此在用完餐後，特地要求想要親眼見見當天晚上在餐廳內工作的所有員工。他向餐廳員工們表示，非常感謝員工的出現並提供他與家人服務，因此決定要給所有員工一人1000美金（約新台幣2.8萬元）的小費。

當天一共有10名餐廳員工上班，這名大方的客人就真的刷了1萬美金（約新台幣28萬元）的小費給餐廳。餐廳老闆尚恩（Shawn Shepherd）表示，自己進入餐飲業已經35年，但是從未遇到這麼大方的客人，而當天出勤的這10名員工都已經領到一張屬於自己的支票。尚恩也說，當天晚上沒有排班的其他員工沒有嫉妒或是表露厭惡之情，他們都為那些領到小費的同事感到高興。

事實上，當天上班的一名女服務生因為要照顧重病的孩子必須經常請假，導致她的收入受到影響，而這筆小費真的給了她很大的幫助。不僅如此，尚恩說，還有一名員工因為經濟困難已經住在收容所一段時間了，但多虧了這筆小費，「讓他終於可以繼續前進」。

受到疫情影響，美國有成千上萬間餐廳因為封鎖限制，被迫暫時停業，尚恩的這間海鮮燒烤餐廳也不例外。他因餐廳停業導致資金周轉不靈，所幸最後在商會與餐飲住宿協會的幫助下，才得以重新營業。

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