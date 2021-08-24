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全世界最小國家！人口僅32人　卻敢建軍隊向鄰國宣戰

▲摩洛希亞共和國人口僅32人，外來人口僅能進入觀光3小時。（圖／翻攝自摩洛希亞共和國官網）

▲摩洛希亞共和國人口僅32人。（圖／翻攝自摩洛希亞共和國官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

全球有許多袖珍國家聞名於世，例如位處義大利羅馬的梵蒂岡占地44公頃，人口僅有825人，不過美國內華達州沙漠中有個更加迷你的「國家」摩洛希亞共和國，人口只有32人，被稱為「全世界最小國家」，不僅有獨立的憲法、海軍、銀行、電信局等，甚至還在2000年聯合其他「小國家」，舉辦了第一屆「微型國家奧林匹克」。

摩洛希亞共和國是由美國人凱文鮑夫（Kevin Baugh），和朋友在突發奇想後建立的私人國家，本來是友人擔任國王，而凱文任首相，後來兩人分道揚鑣，朋友也漸漸忘了此事，只有凱文仍堅持「建國」，並從首相繼任為國王。

摩洛希亞共和國一開始僅6名「國民」，現在已發展為32人，國名在西班牙語中意為「小塊岩石的山丘」，領土包括鮑的家、前院後院以及在南加利福尼亞州和賓夕凡尼亞州的兩棟物業，面積僅0.025平方公里，相當於3.5個足球場大。由於不被美國承認，所以如果要成為摩洛西亞共和國的公民，必須先移民至美國。

▲摩洛希亞共和國人口僅32人，外來人口僅能進入觀光3小時。（圖／翻攝自摩洛希亞共和國官網）

▲摩洛希亞暫時不接受外來移民，不過它還是很歡迎外來遊客去旅遊的。（圖／翻攝自摩洛希亞共和國官網）

雖然國土面積小，人口數也少，但摩洛希亞共和國內部制度「五臟俱全」，除了有獨立的憲法、海軍、銀行、電信局外，還有自己的標準時間，比太平洋標準時間快39分鐘，比美國山地標準時間慢21分鐘，此外也有自己的郵票、報紙及啤酒，還有為瓦洛拉（Valora）的貨幣，瓦洛拉和美元實際掛勾，匯率經常浮動。

除此之外，摩洛希亞共和國也以三條充了氣的筏子成立自己的海軍，不過因為位處內陸，三個充氣筏子至今還擺在院子裏。該國也成立太空開發署，曾經以40多個彩色氣球載著一個家庭攝影機升空，想拍攝這個國家的全景圖，不過可惜的是，氣球被樹枝掛住，拍攝失敗告終。

▲摩洛希亞共和國人口僅32人，外來人口僅能進入觀光3小時。（圖／翻攝自摩洛希亞共和國官網）

▲摩洛希亞共和國總統辦公室。（圖／翻攝自摩洛希亞共和國官網）

2003年摩洛西亞王國開始想「擴張領土」，因此在北加州買了一塊地，並且稱這是自己的殖民地「Farfalla」，還建立了殖民橋宣示主權。不過這塊地後來在2005年又被美國收走，隔年又遇到另外一個微型小國「Mustachistan」侵略，雙方談判後關係破裂後，Mustachistan先發制人「派兵」到摩洛西亞王國領土附近，凱文也錄影回擊向鄰國宣戰。就這樣，雙方交火後，摩洛西亞王國贏得勝利，甚至還在2015年取回被美國收走的「Farfalla」。

雖然摩洛希亞共和國位處美國境內，但他們宣稱不向美國納稅，而是以相同金額「對外援助」美國的基礎建設等，目前該國仍未允許「外國人」移民，不過很歡迎大家預約去旅遊，除了「摩洛西亞承認的國家」以外，其他國家的人都必須持護照才能入境，只是停留時間不能超過三個小時，將由總統本人親自帶隊導覽，時間45分鐘。

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