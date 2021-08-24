《粽邪》道長現身普度！鬼王鍾馗降魔抓孤　晚上為信眾點硃砂

▲晚上鍾馗將為信眾點硃砂求平安。（圖／許白龍臥雲提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市有一尊上百年歷史的「彰邑保安廣澤尊王」，3年前自南瑤宮移請到中山路旁八太會館安座，今(24)日下午會館舉辦中元普度法會，邀請電影《粽邪》宗教指導道長許白龍臥雲，現場「跳鍾馗押孤」驅邪降魔抓孤，祈求地方平安，傍晚儀式結束後將有一場為信眾點硃砂的儀式，不限年齡，宮廟歡迎民眾參加。

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許白龍臥雲，法號臥雲，人稱「龍哥」，跳鍾馗已有10多年經歷，也是電影粽邪的宗教指導，他說「跳鍾馗押孤儀式」，主要的目的是在普度之後押解滯留不去的鬼魂，除了孕婦及有月經來潮的女性以外，其餘都可以開放給民眾觀看。

▲彰邑保安廣澤尊王。

許白龍臥雲指出，通常在普度儀式結束後在普施台前舉行，並遵循傳統押孤作法，由道長扮演鍾馗在儀式中分別勅水、勅劍、勅雞、勅鴨等，同時以兩端安置符令並點火引燃的草龍鞭打五方以驅趕鬼魂，並且向四周拋灑糖果、孤飯等，做為孤魂最後的饗宴，最後是將祭拜的香枝撤去，以代表結束押孤儀式，自此整個大普度祭典才正式宣告結束，今天會後還有一場別開生面為信眾點硃砂儀式，祈求民眾平安，凶災消散。

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