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社會 社會焦點 保障人權

學姐抓交替！命理師行動淫車曝　硃砂手改運性侵高中女近300次

記者陳豐德／新北報導

桃園一名洪姓命理老師從2016年用廂型車改裝的「行動改運車」，假借替女子算命、改運，實則在桃園新北地區騙財騙色，一名少女被學姐推薦踏進火坑，洪男手抹硃砂指侵少女，學姐則全程在旁目睹、幫腔解釋「手法原理」，4年內性侵近300次；警方29日將洪嫌拘提到案，至少有3名被害女子，全案依照兒少性剝削罪嫌移送偵辦。

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

少女小瑜 （化名）自從2016年12月就讀高中時，就在學姐的介紹下前往65歲洪男的行動改運車算命，由於小瑜對鬼神之說深信不疑，洪男誆稱她運勢不好，就涉嫌在改運車內以布幕遮掩，要求小瑜褪去身上衣物，以硃砂筆在她的身上畫符做法；洪男甚至還誆騙「19歲妳會得子宮頸癌，我來替妳解厄！」以手指塗抹硃砂指侵得逞，學姐則在旁安撫小瑜，還解釋說「這是消耗很多法力的手法」、「老師會因此折壽」等語讓小瑜打消懷疑的念頭。

小瑜稱被侵害的頻率由原先的每週一次，慢慢演變為每週兩次，直到2020年遭洪男性侵了上百次。她還指控每次被侵害後洪男會直接在車內接水，清洗掉硃砂痕跡，警方研判此舉是為了確保日後被警方盯上仍無相關事證，直到小瑜大四時在輔導室與心理諮商老師吐露此段過往，警方接獲轉報才開始調查。

▼「改運」過程都在廂型車上進行，學姐也會在旁觀看。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，洪男不僅領有《中國道教玄門道法協會》合格證書，更是《中華民國星象學會》的榮譽會員，其手法類似老鼠會，學姐透露前後自己也付了30萬元的紅包出去，上當後被洪男威脅「如不遵從就會把妳裸露照片散佈、改壞家人與妳的運勢」等，不得已之下她才找了小瑜加入，且每次老師「作法」她都會陪同觀看，咋舌經過讓專案人員聽完面面相覷。

新北警方蒐證完備，29日凌晨持拘票在桃園蘆竹犯嫌的住家神壇拘提洪姓男到案，當場查扣行動改運車、算命改運羅盤、法器一批等證物，警方初步清查被害女子共3人，但懷疑洪男以「老鼠會」手法吸收的人數遠高於此，呼籲被害人勇與跟警方聯絡報案，全案訊後將洪男依照《刑法》221-1及兒童及少年性剝削35條送辦。

▼改運車上有布簾以及簡易清洗設備。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼洪姓命理師屋內所掛的證書。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼洪姓命理師涉嫌佯稱改運，4年內性侵女學生上百次。（圖／記者陳豐德翻攝）

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