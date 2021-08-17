扮鬼王鍾馗送最凶5煞出海　許白龍臥雲「暫停送肉粽」原因曝　　　

▲法師許白龍臥雲發公告聲明保留法律追訴權。（圖／翻攝許白龍臥雲臉書）

記者唐詠絮／台中報導

台中無爭伏魔殿、法師道長許白龍臥雲，曾宗教指導拍攝《粽邪》、《馗降：粽邪2》，也曾到彰化鹿港送5煞，近日他收到有民眾告知，有人在外號稱是該團隊，向禮儀社及家屬接「送肉粽」儀式，因此發公告聲明將保留法律追訴權，若民眾發現號稱是該鍾馗團隊，經查證屬實，一律重金答謝。

▲法師許白龍臥雲送肉粽前扮鬼王。（圖／ETtoday資料照，以下同）

近日許白龍臥雲在臉書公告「暫停送肉粽」，也著手在拍攝另一部影片，他17日接受《ETtoday新聞雲》電訪指出，近日經常收到民眾告知，有人自稱是團隊的人員，在外向禮儀社及喪家家屬收費，令他擔心的事情是除了漫天亂喊價送肉粽後，萬一煞沒送走，出事了還要他承擔後果，還有曾聽到他畫2張符收高額費用6萬元，真的非常可惡，因此才要發公告聲明。

許白龍臥雲在個人公告：此段時間本人接到民眾告知，有人號稱是本團隊人員，在外向禮儀社及家屬接洽送肉粽儀式，本人深覺此事已涉嫌欺騙消費家屬並嚴重影響本團隊與本人名譽，本人接到消息後，立即暫停所有鍾馗送肉粽儀式，亦決定只內傳不再對外授徒，目前本人亦已開始調查中，本人保留所有法律追訴權！

▲送煞出海。

並聲明，本無爭伏魔殿即（拍攝粽邪1、粽邪2馗降）之團隊，沒有所謂的分團，團員或學生，本團跳鍾馗者，皆由本人親自上陣，如果有民眾、或家屬、禮儀公司，發現號稱自己是本鍾馗團隊，而現場沒有看到本人，請通知本人，經查證屬實後，本人重金答謝。

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