日本開打AZ疫苗！大阪首週預約「1天就額滿」　僅40歲以上可接種

▲大阪市預計在23日到29日這一週內施打3780劑AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本23日開放民眾預約接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，首先開始的大阪市預計在本周施打3780劑，沒想到竟在短短一天就預約額滿。目前日本的AZ疫苗僅開放40歲以上接種，有民眾表示，能打到疫苗終於能安心了。

根據NHK報導，大阪市從今天上午10時起施打AZ疫苗，位在中央區的接種會場配有50名醫護人員，事前預約施打的民眾到場後，必須先接受醫師問診後，再交由護理師接種。目前會場以每天540人接種為限，預計會持續到9月5日為止。

讀賣新聞報導，大阪市預計在23日到29日這一週內施打3780劑AZ疫苗，16日開放預約，在17日便全部預約額滿，預計23日也會同步開放下星期的預約登記。

剛打完AZ疫苗的64歲婦女表示，「丈夫已經接種過了，但是我沒有預約到，現在能接種就放心了。」另一名49歲男子則說，「雖然也有關於AZ疫苗的負面消息，但是國家承認，其他國家也在使用，所以沒有特別不安，總之就是想早點打。」

大阪市正在研擬加開第二個大型接種會場來加快提升施打率，目前中央政府也要求每個都道府縣都要設立至少一個接種場所。根據厚生勞動省消息指出，23日起除了大阪市之外，琦玉縣川口市等地也開始接種疫苗。

日本的AZ疫苗因為血栓疑慮，現階段僅開放40歲以上民眾預約施打，但對其他疫苗成分過敏，或是已在海外施打過第一劑AZ疫苗的40歲以下民眾則不在此限。日本政府預定本月內對實施緊急事態宣言的地區配送9萬6000劑AZ疫苗。

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