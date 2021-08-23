　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本開打AZ疫苗！大阪首週預約「1天就額滿」　僅40歲以上可接種

▲▼日本新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪市預計在23日到29日這一週內施打3780劑AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本23日開放民眾預約接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，首先開始的大阪市預計在本周施打3780劑，沒想到竟在短短一天就預約額滿。目前日本的AZ疫苗僅開放40歲以上接種，有民眾表示，能打到疫苗終於能安心了。

根據NHK報導，大阪市從今天上午10時起施打AZ疫苗，位在中央區的接種會場配有50名醫護人員，事前預約施打的民眾到場後，必須先接受醫師問診後，再交由護理師接種。目前會場以每天540人接種為限，預計會持續到9月5日為止。

讀賣新聞報導，大阪市預計在23日到29日這一週內施打3780劑AZ疫苗，16日開放預約，在17日便全部預約額滿，預計23日也會同步開放下星期的預約登記。

剛打完AZ疫苗的64歲婦女表示，「丈夫已經接種過了，但是我沒有預約到，現在能接種就放心了。」另一名49歲男子則說，「雖然也有關於AZ疫苗的負面消息，但是國家承認，其他國家也在使用，所以沒有特別不安，總之就是想早點打。」

大阪市正在研擬加開第二個大型接種會場來加快提升施打率，目前中央政府也要求每個都道府縣都要設立至少一個接種場所。根據厚生勞動省消息指出，23日起除了大阪市之外，琦玉縣川口市等地也開始接種疫苗。

日本的AZ疫苗因為血栓疑慮，現階段僅開放40歲以上民眾預約施打，但對其他疫苗成分過敏，或是已在海外施打過第一劑AZ疫苗的40歲以下民眾則不在此限。日本政府預定本月內對實施緊急事態宣言的地區配送9萬6000劑AZ疫苗。

►紐西蘭Delta確診破百　全國4級警戒延長！總理警告：高峰未到
►以色列「追加第3劑」成果出爐！　預防感染、重症功效顯著提升
►日經曝「高端爭議」2關鍵！　紐籍男預約了：打疫苗像買手機很奇怪

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／高雄也爆「打高端疫苗昏迷」　20歲男突倒地
集資66萬買的威力彩亮相　里長「跑30家很累」
吳亦凡「背後神秘金主」現狀超慘　女兒曾和歐陽娜娜愛上同一人
2絕招抱走28億威力彩　穿「這6色衣」中獎率爆棚
4公尺巨蟒「肚皮撐爆」慘死　剖開嚇壞：吞了一整頭牛
吳亦凡成AV題材！　「手拿牙籤」女優身分曝光
激戰伴遊妹！噁男1年後「想再一次」　她見裸照崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

日本開打AZ疫苗！大阪首週預約「1天就額滿」　僅40歲以上可接種

紐西蘭Delta確診破百　全國4級警戒延長！總理警告：高峰未到

美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童！烈日下逗笑孩子　超暖片曝光

他遭塔利班「槍抵胸口」威脅：別再逃往機場！　下秒被強拍通緝照

塔利班放狠話：美英延後撤軍「沒必要」！　否則後果自負

號召100多輛吉普車送行　陌生人暖心實現9歲女孩願望

以色列「追加第3劑」成果出爐！　預防感染、重症功效顯著提升

失業沒收入！錢在銀行不能領　喀布爾人陷慘況：食物房租都成問題

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

日本開打AZ疫苗！大阪首週預約「1天就額滿」　僅40歲以上可接種

紐西蘭Delta確診破百　全國4級警戒延長！總理警告：高峰未到

美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童！烈日下逗笑孩子　超暖片曝光

他遭塔利班「槍抵胸口」威脅：別再逃往機場！　下秒被強拍通緝照

塔利班放狠話：美英延後撤軍「沒必要」！　否則後果自負

號召100多輛吉普車送行　陌生人暖心實現9歲女孩願望

以色列「追加第3劑」成果出爐！　預防感染、重症功效顯著提升

失業沒收入！錢在銀行不能領　喀布爾人陷慘況：食物房租都成問題

快訊／高雄也爆打高端疫苗昏迷　20歲男突倒地送醫觀察

蘇揆視察桃園養豬場　環保局：高溫蒸煮不合格一律開罰

何猷君和工作人員爆口角衝突…影片全拍下！站2樓舉手唱跳啦啦啦

台股收復5日線　分析師：法人態度正向、短線破底危機解除

東京帕運24日開幕！中華隊楊川輝、劉雅婷掌旗　6選手出席

來台隔離自主21天　中職新洋將送CDC專案審查要加快

【廣編】沒事多喝水　讓好事發聲！「多喝水」3D造型有聲悠遊卡預購開始

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

汽修廠竟是地下槍械室！不修車卻做黑的　基隆警起獲12把長短槍

萌犬愛塞排水溝睡午覺！　主人特製「墊下巴神器」疼孩9千人讚爆

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

忘關鏡頭！男師揪裸女爬床激戰片瘋傳

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

驚悚影片曝！夫妻闖遊民營地遭圍攻　輾殺1人加速逃逸

死亡瞬間！她拍TikTok踩破屋頂摔50m

日本海底火山　噴出聖筊新島嶼

割下體挖心臟　戀童鬼父獄中慘死

密教多人趴「到處都在連結」　逾百人確診

紐籍男預約高端：打疫苗像買手機很怪

更多熱門

相關新聞

紐西蘭Delta確診破百　4級警戒延長

紐西蘭Delta確診破百　4級警戒延長

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布延長國內的四級警戒封城措施，表示目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情還沒來到高峰。

高端單劑型優勢　施打安全快速

高端單劑型優勢　施打安全快速

防疫隔板成搶手貨　新北議員籌3萬2千份

防疫隔板成搶手貨　新北議員籌3萬2千份

北市第4度+0！柯文哲：9月開學是大挑戰

北市第4度+0！柯文哲：9月開學是大挑戰

召逾百輛吉普送行　陌生人助園夢

召逾百輛吉普送行　陌生人助園夢

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情AZ疫苗日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面