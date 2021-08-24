作家生前「最後限動曝光」　IG標記3帳號！洩接種高端後動向

▲陸姓作家最後一則限時動態。（圖／翻攝自當事人IG）

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗昨（23）日開打，不料才一天就爆發首例死亡通報，死者是一名陸姓網路專欄作家（56歲）。作家昨日施打後，貼出背影照片，並強調一家三口都打高端疫苗；而在昨晚，他也於IG發布限時動態，曝光接種後的最新動向。

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陸姓作家昨天早上10點多接種高端疫苗，於臉書上表示「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端。」而當晚6時許，他也在IG上發布限時動態，並標記女兒、兒子和愛犬的IG帳號。

作家的限時動態中雖未特別寫些什麼，但標出了所在地點，是位在桃園市龍潭區的知名休閒農莊，推敲一家人打完疫苗後，似乎愜意的到農莊放鬆心情。

▲陸姓作家有好手藝。（圖／翻攝自當事人IG）

除此之外，從陸姓作家的IG可見，他平時就常發文分享生活，像是他常常去菜市場買新鮮蔬果下廚，IG上的最後一則貼文就是他的拿手菜「蔥爆牛肉」，他還笑說自己「已經高達爐火純青的地步」，並大方秀出製作步驟。不只如此，他也不時會PO出愛犬照片以及家人照片，顯見一家人的好感情。

回顧整起事件，陸姓作家23日接種後，今早身體不適送醫，到院前已死亡。對此，桃園市衛生局獲悉後，立即通報指揮中心，而至於死因是否與疫苗有關，法醫正在相驗中。