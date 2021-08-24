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對台灣疫苗有信心！高端開打首日　外國學者秀小黃卡：終於打到了

▲▼齊孝嵐23日接種高端疫苗。（圖／翻攝自推特／@alexteachey）

▲外國天文學家齊孝嵐23日接種高端疫苗。（圖／翻攝自推特／@alexteachey）

記者葉睿涵／綜合報導

高端疫苗23日開打，在總統蔡英文的帶頭下，不少國民對高端的信心倍增，紛紛響應接種，就連在台工作的外國學者也力挺高端，在開打首日就施打了第一劑高端疫苗。

在中央研究院工作的外國天文學家齊孝嵐，23日在推特與網友分享他接種了高端疫苗的好消息。從他上傳的照片可見，他在接種疫苗後，戴著綠色的「麟洋配」口罩秀出「疫苗小黃卡」，高興地寫道，「今天是台灣國產疫苗高端開打的第一天，能在今天施打第1劑高端真的太讓我感到激動了！」

除了po出接種的證據外，齊孝嵐也在文中和大家分享了他對於疫苗的看法。他指出，「我一直很期待生活隨著我們接種疫苗而回歸正常的那天，因此我選擇了高端。你可以選擇任何一種讓你覺得舒服的疫苗，但對我而言，真正的風險是一直不接種疫苗，我很高興這一天終於到來了。」

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲齊孝嵐表示，他對台灣的防疫和高端疫苗很有信心。（圖／食藥署提供）

他補充，「在過去的1年裡，我們看到了許多與疫苗有關的恐慌心理，但這些給我們帶來了什麼：持續肆虐的流行病，危險的新變種病毒也隨之出現。我在台灣感到十分安全，因為這裡有強而有力的新冠應對措施和出色的醫療健保。」

齊孝嵐也在帖文中解釋自己選擇高端的原因，「我對疫苗科學十分有信心，也相信台灣的新冠應對措施，政府是不會推出不安全或無效的疫苗的，因為這不符合政府的長遠利益，所以我願意成為第一批接種高端的『先鋒』。」

對於許多人因為高端未完成第3階段的測試而存有疑慮，齊孝嵐也發表了他的看法指出，要求高端現在就完成第3階段的測試，就等同於要他人為自己承擔可能的風險，「對我來說，這是我可以向前邁進的時刻，所以我不會逃避」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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