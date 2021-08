對台灣疫苗有信心！高端開打首日　外國學者秀小黃卡：終於打到了

▲外國天文學家齊孝嵐23日接種高端疫苗。(圖/翻攝自推特/@alexteachey)

記者葉睿涵/綜合報導

高端疫苗23日開打,在總統蔡英文的帶頭下,不少國民對高端的信心倍增,紛紛響應接種,就連在台工作的外國學者也力挺高端,在開打首日就施打了第一劑高端疫苗。

在中央研究院工作的外國天文學家齊孝嵐,23日在推特與網友分享他接種了高端疫苗的好消息。從他上傳的照片可見,他在接種疫苗後,戴著綠色的「麟洋配」口罩秀出「疫苗小黃卡」,高興地寫道,「今天是台灣國產疫苗高端開打的第一天,能在今天施打第1劑高端真的太讓我感到激動了!」

除了po出接種的證據外,齊孝嵐也在文中和大家分享了他對於疫苗的看法。他指出,「我一直很期待生活隨著我們接種疫苗而回歸正常的那天,因此我選擇了高端。你可以選擇任何一種讓你覺得舒服的疫苗,但對我而言,真正的風險是一直不接種疫苗,我很高興這一天終於到來了。」

▲齊孝嵐表示,他對台灣的防疫和高端疫苗很有信心。(圖/食藥署提供)

他補充,「在過去的1年裡,我們看到了許多與疫苗有關的恐慌心理,但這些給我們帶來了什麼:持續肆虐的流行病,危險的新變種病毒也隨之出現。我在台灣感到十分安全,因為這裡有強而有力的新冠應對措施和出色的醫療健保。」

齊孝嵐也在帖文中解釋自己選擇高端的原因,「我對疫苗科學十分有信心,也相信台灣的新冠應對措施,政府是不會推出不安全或無效的疫苗的,因為這不符合政府的長遠利益,所以我願意成為第一批接種高端的『先鋒』。」

對於許多人因為高端未完成第3階段的測試而存有疑慮,齊孝嵐也發表了他的看法指出,要求高端現在就完成第3階段的測試,就等同於要他人為自己承擔可能的風險,「對我來說,這是我可以向前邁進的時刻,所以我不會逃避」。

Absolutely thrilled to get my first jab of Taiwan's domestically developed Medigen vaccine today, the first day of its release!#Taiwan



今天我很開心因為我有在台灣第一個高端疫苗!#台灣加油 #高端



你喜歡我的口罩嗎? pic.twitter.com/0sSVhEhTGj