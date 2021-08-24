70歲爺想跳芭蕾！催淚神劇《如蝶翩翩》原作在台出版全彩漫畫

▲《如蝶翩翩》原作漫畫將在台發行。（圖／KAKAO WEBTOON）

記者林育綾／綜合報導

韓劇《如蝶翩翩》今年初在串流平台播映，描述一位70歲爺爺追逐芭蕾舞夢想，感動許多人掀起一波追夢熱潮，不由自主熱淚盈眶，甚至天后蔡依林也被圈粉。而原作已在KAKAO WEBTOON 上線連載，如今系列漫畫1-5集將全彩印刷在台發行，8月30日陸續上市，還會復刻簽名，讓許多漫迷收藏！

KAKAO WEBTOON提到，《如蝶翩翩》系列漫畫，全書以全彩印刷忠實呈現韓版內容，總共5集，完結篇將於今年10月出版，主角設定為迎接挑戰的70歲爺爺及徬徨不安的23歲青年，兩人在名為「芭蕾」的夢想中相遇，歷經掙扎、挫敗，到自我重生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲70歲的爺爺不顧家人反對，認真想學芭蕾。（圖／KAKAO WEBTOON）

首集內容描述了70歲的沈德出因參加完友人的葬禮後，深刻體會人生已開始邁向盡頭，想起了深埋在心中的夢，也就是芭蕾。他下定決心，不顧家人的反對前往了芭蕾舞教室，在那裡遇見了才華洋溢、卻因負傷而陷入挫折的青年李采祿，看似毫無共通點的兩人，因許多小事件而激起意想不到的火花。

《如蝶翩翩》動人的情節，帶起許多名人及網友熱烈討論，連蔡依林都曾表示被圈粉！主角的每句台詞，也撼動許多人的心，例如沈德出面對老後才追夢的執念說，「我的確是衰老而無力的老人，但我絕對是抱著百分之兩百的真心想做這件事。」、「我⋯不打算用隨便的態度做這件事。雖然⋯這稱不上是夢想，但在我的餘生中，我想以最認真的態度來做這件事。」

▲《如蝶翩翩》許多台詞戳中人心。（圖／KAKAO WEBTOON）

當年邁的爸爸向大家表明想學習芭蕾，第一個表達贊成的小兒子沈成冠說，「去吧，爸！人本來就該做自己想做的事。」而面對看似不在意，其實內心自卑的李采祿，爺爺也直率地道出，「是認為自己沒用，相信自己很狼狽的瞬間，你才會真正成為一個難堪的人。」

隨著《如蝶翩翩》系列漫畫將於8/30上市，KAKAO WEBTOON 即日起在app 站內及官方社群平台，也將舉辦一系列抽獎活動，除了機會獲得正版全彩實體書，還有機會抽到《如蝶翩翩》韓國直送周邊及免費金幣，詳情可見官方粉絲團。

▲《如蝶翩翩》原作漫畫在台發行。（圖／KAKAO WEBTOON）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來