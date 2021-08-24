台女被逼婚「殘酷時間軸」很現實　超過35歲還被看衰：不用嫁了

▲原PO透露，身旁女性友人都被逼婚。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」 網推爆：真實到想哭》，指出年輕人不敢婚，與台灣人這種愛慕虛榮、死要面子的性子有關係。最近一名女網友則感慨，一旦女生過了30歲卻未婚，會被冠上個性古怪、眼睛長在頭上的標籤，而超過 35歲未婚，還會被看衰「準備沒後代」。

一名女網友在Dcard表示，不少人會有刻板印象，認為女生28歲進入適婚年齡，臨近30歲便陷入結婚警報，原PO看著身旁親友一個個被趕鴨子上架，「身邊很多女生朋友29歲便開始逼婚，非得趕快嫁出去，30歲後便是狂相親，感覺對了就閃婚。」

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「有時想想女性沒結婚真的那麽可悲嗎？」原PO分析女性3個時間軸，首先是25至30歲，確實是女生找對象的精華時期，但想趁這段「黃金歲月」找個最佳對象定下來，女生又會被男性視為「自視甚高的台女」。

如果來到30歲，若女生沒嫁就會被冠上「大齡女子」的封號，還被貼上「個性古怪」、「眼睛長在頭上」、「再挑就沒人要」的歧視標籤。

女生接著到了35歲以上，就會被認定「不用嫁了 」，甚至會被長輩看衰，「1.生小孩困難、2.危險高齡產婦、3.準備沒後代」。

對此，原PO反觀男性的結婚時間軸，「幾歲沒結都沒差，40歲一樣可以找25歲，年紀是越大越值錢，想想這社會對女性真的很殘酷的？」

▲網友強調．嫁錯人，結婚後返是悲劇的開始！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，許多苦主一針見血勸世，「沒嫁不會怎樣，嫁錯人才是賠了一生」、「個人價值觀問題吧 ，沒必要貶低自己，格局太小了」、「社會對男女都很殘酷，只是條件不一樣而已，男生40歲要找25歲的女生也要他經濟條件夠好，不然25歲女生一樣不會理他」、「我舅媽是不婚族，結果35遇到我舅舅，只好趕進度」、「對男人也很殘酷啊，聘金100萬還是有去無回的那種，不包含婚禮各種花費，就算花的起，也是耗盡積蓄，結個婚積蓄直接重來，有夠可悲」、「可是結婚了又離婚很多欸」、「人生沒有一定要怎樣才完整！一個人也可以活得很快樂」。