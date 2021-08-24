「保護傘餐廳」遭潑雞糞雞毛　4嫌道歉認罪下場出爐

▲犯下「保護傘」潑糞案的4人皆認罪，北院24日依傷害罪判刑他們4到6月不等，皆得易科罰金。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

香港律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳，於2020年10月16日遭4名男子潑雞糞、雞毛，不僅餐廳器具受汙染，員工也因此眼睛感染，4人於審理中認罪，並向餐廳道歉，其中李男也供出，本案是由某陳姓男子指使，檢方已通緝陳男，北院24日依傷害罪，判犯案的李弟6月，李兄、江男、莫男4月徒刑，皆得易科罰金，可上訴。

全案疑似由大陸人士出資，想讓保護傘在台「混不下去」，遭逮的4人坦承事先計畫，在勘察過場地後，由莫男出手潑糞，李兄及江男在店內拍攝留證，李弟則在店外把風，一群人因本行動拿到6萬酬勞，潑糞的莫男獨得3.5萬，但其中2萬花在律師費上，他稱不知「保護傘」背景，只是想賺個快錢。

檢方起訴時認為，雖然4人都認罪，但本案可能涉及更大的政治意圖，且他們更將犯案後的錄影刪除，不排除4人再與陳男串證，但法院認為，4人不僅已坦承犯行、對細節清楚交代，也沒證據顯示有政治、幫派背景，裁定4人以5萬元交保；不過保護傘餐廳的災難卻沒完，日前才因疫情決定停業，不料二店竟於20日凌晨發生大火，店內器具全數燒毀，事故原因仍在調查。

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