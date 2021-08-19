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謝和弦直播譙吳宗憲　開庭神隱律師斥「不得減刑」突雷聲大作

▲謝和弦莉婭士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲謝和弦開直播罵吳宗憲｢臭卒仔｣三度開庭他未出庭，法院依職權一造辯論，全案辯論終結。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

謝和弦去年12月直播邊刺青邊開直播辱罵藝人吳宗憲「裝什麼台灣大哥，臭卒仔等」，吳不甘遭辱，怒告妨害名譽。今(19日)士林地方法院開庭，謝未出庭，法官依職權一造辯論。上回開庭，謝辯稱「躁鬱症發作不知是犯罪」法院委請台北醫院為謝做精神鑑定，鑑定結果為「第一型雙極性疾患」吳的委任律師則請求不得減刑，法官諭知9月2日宣判。

謝和弦因不滿吳宗憲評論高以翔在2019年11月27日猝逝原因，在同年12月21日邊刺青邊開臉書直播指名道姓指「吳宗憲...裝什麼台灣大哥」更用台講吳假鬼假怪，罵臭卒仔、三字經甚至嗆吳「你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的」、「你他嗎說是韓國害死他的」

2月開庭時，謝和弦否認犯行又為自己辯解「那陣子做了很多事情都不知道，沒按時服藥」，也因跟高以翔相處過，覺得他人很好，才會對於吳宗憲說「高以翔是韓國人害的」感到憤怒並且放大怒氣，不知道當下的他正在犯罪。法官認為謝的抗辯屬心神喪失，經合議庭送精神鑑定。

今行審理程序，法官提示7月份謝和弦前往衛服部台北醫院做精神鑑定，報告指出謝「第一型雙極性疾患」，俗稱躁鬱症，回函醫師表示，這是一種情緒起伏過當的疾病，容易過度有自信、充滿能量、話多等。

對於鑑定報告結果，吳宗憲委任律師則表示，否認謝和弦是因躁鬱症發作，且迄今尚未有向吳宗憲表達積極道歉，加上今天未到庭，可見他未有悔意，最後更情緒激昂的請求合議庭不得給予減刑，當律師講完不得給予減刑時，室外突然轟隆一聲巨響雷。法官則諭知全案辯論終結，9月2日下午2點30分宣判。

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