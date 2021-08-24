違停堵巷子還嗆警挨罰900　女駕駛立馬申訴...交通組長回應了

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所2名警員獲報，林森北路399巷有違規紅線停車，警方要求駕駛離開，女駕駛卻不滿還強調是在搬運東西，「我們在工作」、「不要一直催」，員警見勸阻無效，開出900元的紅線違規停車紅單。

警方指出，2021年5月29日下午4時許接獲線報，在林森北路399巷有違規紅線停車狀況，警方到場後發現1輛黑色自小客車，隨即上前要求對方離開，但是女駕駛與其友人不斷強調，「我們現在在搬東西」、「我們在工作」、「不要一直催」。

▲警員接獲紅線違停報案，前往現場勸離，對方強調「我們在工作，不要一直催」。警員請女子將車子移開。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》)

女駕駛不聽勸阻，還嗆2名警員「很丟臉的人民保母」，她一定會提出申訴；2警則向女駕駛表示，整條路都被堵住，導致其他車輛無法通行，「講不聽是不是，我們有給妳機會，妳現在在幹嘛？紅線本來就不能停車。」

警方最後祭出罰單，依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車向女駕駛開罰新台幣6百元以上1千2百元以下罰鍰，警員開出900元罰單。影片被人上傳臉書社群，PO文「濫用職權，有牌流氓？沒在現場看到情形，嘴臭酸民一堆」。

▲女駕駛等人不滿被警方開單，竟直言要申訴，甚至還錄下警員臂章號碼。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》)

女駕駛也在被開單當天，透過警政署民眾服務中心申訴，中山分局後續調閱相關影像查看，交通組長王均表示，女駕駛申訴當時在上下貨，被警察開單不合理，但查看相關畫面後確實違停，因巷弄較小確實也影響交通，舉發是沒有爭議的。

▲女駕駛不滿被取締持手機錄下過程，最後網友也出面力挺2名警員。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》)

網友則在影片下留言，「紅線依法早就不得臨停」、「人家給妳機會了，是妳自己不要機會的」、「講得好像工作中可以理所當然違停一樣」、「警察一開始只是勸導妳離開而已，一直跳針說在下貨，沒有要離開的意思，還拿手機錄影，這被開單真的只是剛好」。

紅線違停堵住整條巷子 女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨