紅線違停堵住整條巷子　女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨

記者黃翊婷／綜合報導

一名女駕駛在台北市中山區林森北路一處狹窄巷道臨停下貨，卻因為停在紅線上不走被警員開單，她不滿錄下全程，頻頻強調正在搬東西、在工作，甚至稱警員是「很丟臉的人民保母」，她一定會提出申訴。沒想到這段2分多鐘的影片上傳至臉書《爆料公社公開版》後，網友們卻一致力挺警方，反勸她要改進，「紅線下貨是真的不行」、「紅線依法早就不得臨停」。

▲警員請女子將車子移開。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

影片中，兩名中山警分局中山二派出所的警員請正在錄影的女子出示身分證、駕照，她不但沒有配合，還頻頻強調「我們現在在搬東西」、「我們在工作」、「不要一直催」，結果真的被開單，一氣之下反嗆警員是「很丟臉的人民保母」，她一定會提出申訴。

而兩名警員勸到後來火氣也上來了，點明是因為女子的車堵住整條巷道，導致其他車輛無法通行，「如果妳不違規停車，我們會來嗎？」、「講不聽是不是，我們有給妳機會，妳現在在幹嘛？紅線本來就不能停車」。

▼▲後方有其他車輛因為被堵住而無法通過。

事後，有網友將女子錄下的影片、罰單上傳至臉書《爆料公社公開版》，上傳者在PO文中提到，「看人家下貨才一下而已，你們這些警察真的沒必要這樣子，疫情期間怎麼不懂得保持安全距離，錄影中，警察說可以申訴他」、「濫用職權，有牌流氓？沒在現場看到情形，嘴臭酸民一堆」。

不過，大多數網友看完這段2分多鐘的影片，一致力挺警員並紛紛留言表示，「紅線下貨是真的不行」、「紅線依法早就不得臨停」、「人家給妳機會了，是妳自己不要機會的」、「講得好像工作中可以理所當然違停一樣」、「警察一開始只是勸導妳離開而已，一直跳針說在下貨，沒有要離開的意思，還拿手機錄影，這被開單真的只是剛好」。

▼連爆料公社版主都看不下去，並在文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）