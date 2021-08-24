　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅線違停堵住整條巷子　女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨

記者黃翊婷／綜合報導

一名女駕駛在台北市中山區林森北路一處狹窄巷道臨停下貨，卻因為停在紅線上不走被警員開單，她不滿錄下全程，頻頻強調正在搬東西、在工作，甚至稱警員是「很丟臉的人民保母」，她一定會提出申訴。沒想到這段2分多鐘的影片上傳至臉書《爆料公社公開版》後，網友們卻一致力挺警方，反勸她要改進，「紅線下貨是真的不行」、「紅線依法早就不得臨停」。

女駕駛違停紅線下貨，錄影嗆警一定會提出申訴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲警員請女子將車子移開。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

影片中，兩名中山警分局中山二派出所的警員請正在錄影的女子出示身分證、駕照，她不但沒有配合，還頻頻強調「我們現在在搬東西」、「我們在工作」、「不要一直催」，結果真的被開單，一氣之下反嗆警員是「很丟臉的人民保母」，她一定會提出申訴。

而兩名警員勸到後來火氣也上來了，點明是因為女子的車堵住整條巷道，導致其他車輛無法通行，「如果妳不違規停車，我們會來嗎？」、「講不聽是不是，我們有給妳機會，妳現在在幹嘛？紅線本來就不能停車」。

女駕駛違停紅線下貨，錄影嗆警一定會提出申訴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▼▲後方有其他車輛因為被堵住而無法通過。

女駕駛違停紅線下貨，錄影嗆警一定會提出申訴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

事後，有網友將女子錄下的影片、罰單上傳至臉書《爆料公社公開版》，上傳者在PO文中提到，「看人家下貨才一下而已，你們這些警察真的沒必要這樣子，疫情期間怎麼不懂得保持安全距離，錄影中，警察說可以申訴他」、「濫用職權，有牌流氓？沒在現場看到情形，嘴臭酸民一堆」。

不過，大多數網友看完這段2分多鐘的影片，一致力挺警員並紛紛留言表示，「紅線下貨是真的不行」、「紅線依法早就不得臨停」、「人家給妳機會了，是妳自己不要機會的」、「講得好像工作中可以理所當然違停一樣」、「警察一開始只是勸導妳離開而已，一直跳針說在下貨，沒有要離開的意思，還拿手機錄影，這被開單真的只是剛好」。

▼連爆料公社版主都看不下去，並在文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

女駕駛違停紅線下貨，錄影嗆警一定會提出申訴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
家中驚見「神秘紅插座」！網一插瞬間困惑…台電出面揭密了
幫老婆洗車　看行車紀錄器才知被綠！她嬌喊「不要弄到我裡面」
承認或制裁塔利班　G7峰會將宣告一致立場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅線違停堵住整條巷子　女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨

幫老婆洗車　看行車紀錄器才知被綠！她嬌喊「不要弄到我裡面」

21歲台中男商辦大樓搭電梯「上上下下」　2小時後墜樓身亡

越籍母女檔「容貌曝光」！走私71公斤非洲豬瘟肉…裁定羈押禁見

全台警緊急動員！查1297處扣非洲豬瘟肉19件　月餅、肉乾都中了

快訊／高雄愛河驚見「1女漂浮」命危！過去8天已奪3命

抓到了！民接詐騙電話怒　機智邀內湖警埋伏抓3人…老大嚇到失聯

進陸製醫療口罩3千片　以8元~14元加價賣...起訴後超剉當庭認罪

欠前男友73萬擺爛！她嗆「一輩子單身」再告恐嚇　他對話紀錄好心酸

烤肉燃殺機！63瓶汽油火攻釀1死1重傷　死神堂哥賠償金額出爐

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

紅線違停堵住整條巷子　女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨

幫老婆洗車　看行車紀錄器才知被綠！她嬌喊「不要弄到我裡面」

21歲台中男商辦大樓搭電梯「上上下下」　2小時後墜樓身亡

越籍母女檔「容貌曝光」！走私71公斤非洲豬瘟肉…裁定羈押禁見

全台警緊急動員！查1297處扣非洲豬瘟肉19件　月餅、肉乾都中了

快訊／高雄愛河驚見「1女漂浮」命危！過去8天已奪3命

抓到了！民接詐騙電話怒　機智邀內湖警埋伏抓3人…老大嚇到失聯

進陸製醫療口罩3千片　以8元~14元加價賣...起訴後超剉當庭認罪

欠前男友73萬擺爛！她嗆「一輩子單身」再告恐嚇　他對話紀錄好心酸

烤肉燃殺機！63瓶汽油火攻釀1死1重傷　死神堂哥賠償金額出爐

6000億聯姻！結親中信金大股東三峽顏家　新光金小王子祕婚了

新娘邀前任參加婚宴　想「讓他後悔」！網諷：未婚夫瞬間工具人

高端較少「預期外副作用」　台大醫曝1原因3反應

交往前三思！5星座「愛自由，又怕孤獨」　他出去像丟掉回來像撿到

北市知名酒吧遭檢舉違反防疫規定　沒隔板、抽菸到廁所群聚

點錯慘了！　「山寨版LINE」網站惡意誘導下載

總統帶頭獻手臂！高端二度加開最新預約人數曝　今晚6時截止

南韓莫德納估2周到貨701萬劑　「長期抗戰」明年增購至9000萬劑

讚高端如軍校資優生　他慶幸「台灣無仗可打」：輪到就快去

2022年新北消防猛男月曆搶先看！　1招「鯉魚旗」讓網友驚呆

酒店拍照「綠臉女站角落」　狂歡哥嚇問通靈師...網：還有小的

社會熱門新聞

「水煮男」女友嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

男搭電梯不斷上下　2小時後墜樓亡

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

非洲豬瘟肉查扣19件　月餅肉乾都中了

紅線違停　女錄影嗆警：我們在下貨

22億威力彩中6碼！1原因獎金只剩15萬　他天堂掉地獄

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

進陸製醫療口罩3千片　怕到歪腰當庭認罪

瑪莎拉蒂「渣男」起底！開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

彰化查獲20公斤越南豬肉半成品　

更多熱門

相關新聞

控林口檢疫所「給臭酸食物」！她求救被打槍

控林口檢疫所「給臭酸食物」！她求救被打槍

一名從印尼返台的傅姓婦人昨指控，入住位在桃園的台電林口訓練中心後，餐盒經常出現接近臭酸的食物及爛水果，而住民們再三申訴均未果，直到第10晚，她的身體終於承受不住了，怎料請求讓家人送稀飯也遭駁回，讓她不禁崩潰。

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

他住商旅筆電被偷！飯店冷回：是你疏失

他住商旅筆電被偷！飯店冷回：是你疏失

慣性偷吃20年！拜金妻嗆1句話　網卻酸綠夫

慣性偷吃20年！拜金妻嗆1句話　網卻酸綠夫

男友「打完2劑」想出遊玩！她1劑都沒打憂心炸　兩人吵翻

男友「打完2劑」想出遊玩！她1劑都沒打憂心炸　兩人吵翻

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

威力彩27億　新北三峽一注獨得

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

老司機瘋了！三上悠亞生日宣布重大消息

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

威力彩27億　投注站員工曝內幕

夜闖彰化廢棄中學中邪！網紅「靈動實測下場慘」

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面