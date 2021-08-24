昨日剛清零！大陸又新增本土確診「河南商丘市+1」

上海一李姓男子在2002年，花1.1萬元買來一棵香樟樹，先是種在自家別墅的院子內，後來樹越長越高，遮擋了家中的陽光，便將香樟樹移到了院外。又過了數年，香樟樹繼續生長，再次擋住了院內花草的陽光，他把香樟樹修剪一番，將樹的分枝全部砍除，沒想到卻被政府認定為「砍伐」樹木，並被罰款14.42萬元（約新台幣61.95萬元）。