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上海國際貨機染疫鏈擴大！　「21日+3」累計5本土確診

▲上海浦東國際機場。（圖／CFP）

▲上海浦東國際機場國際貨機工作人員，21日繼續新增本土確診病例。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

上海浦東國際機場貨機傳播鏈再擴大！繼稍早通報，8月20日0-24時，上海新增2例本土新冠肺炎確診，均為境外貨機工作人員後，上海市衛健委在21日上午，剛剛結束的發布會上，通報經連夜排查，再新增3例本土確診病例，為先前案例的同事和密切接觸者。

上海市衛健委表示，對昨日2例確診病例已實施集中隔離觀察的密切接觸者，我們連夜排查，今天發現3例新冠肺炎病毒核酸檢測陽性。

據上海官方公開的疫調結果，此輪疫情的病例編號3-5，均為浦東機場境外貨機作業人員，病例3、4是20日確診病例2的同事，病例5是病例4的密切接觸者，均居住在浦東新區。

截至今日10時，上海衛健委通報，此次浦東本地疫情，已累計排查到在本市的密切接觸者120人，均已落實集中隔離，其中3人核酸檢測陽性，就是前面介紹的病例3、4、5，其餘117人核酸檢測結果為陰性。

累計排查到在上海市的密接的密接729人，均已落實集中隔離，核酸檢測結果均為陰性；另累計排查到在上海市的篩查對象74,879人，其中74,639人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

上海市衛健委同時通報，本月2日，通報確診的本土病例已於20日治癒出院。據了解，該員也是浦東國際機場的工作人員，並在經檢測後，發現為感染Delta變異毒株，所幸當時傳播鏈未繼續擴大。

在此之前，由於20日通報發現2例新冠肺炎本土確診病例，上海浦東國際機場已暫時關閉貨運站，實施客運分流，以落實防疫。

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