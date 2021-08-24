高端開打！台大醫：未來一定會傳出有人猝死　疫苗最嚴重不良反應曝

▲高端疫苗開打，目前僅傳出有3人暈針。（圖／記者林育綾攝）

記者張乃文／台北報導

高端疫苗開打，目前僅傳出3人有暈針情況，不過針對蛋白疫苗，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎表示，相對較少重大副作用，最嚴重的則是「過敏性休克」；但他也要提醒大家，疫苗施打數量變多後，會開始出現嚴重不良事件，未來「一定有人猝死或嚴重過敏」，可是這本來就是某些人打疫苗前就有的反應，只要不良事件發生率沒超過不打疫苗的背景值，就不可隨便推論因果關係。

高端疫苗23日開打，對於蛋白疫苗安全性，李秉穎先前就曾提過，完全不用擔心出現預期外的副作用。他今（24）接受資深媒體人周玉蔻專訪提到，預期包括高端的所有疫苗，「最重大的副作用就是過敏性休克」，但發生率為百萬分之一，也就是幾十萬人施打，頂多出現一位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎說，施打高端後的其他副作用可能2到4天出現，像是身體痠痛或發燒等，大部分都是小小的不適，因為蛋白疫苗並沒有其他重大副作用。不過，他也提醒，疫苗在這麼多人施打後，就會開始看到嚴重不良事件，「一定有人又猝死、有人嚴重過敏、有人神經麻痺。」

▲ACIP小組召集人李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

李秉穎指出，由於某些人在打疫苗前，本來就有這些反應，而疫苗又不能預防這些疾病，如：心肌梗塞或中風，打完之後會有發生這些案例，稱為「不良事件」，不能叫副作用，也非不良反應。他強調，只要不良事件的發生率，未超過先前不打疫苗的背景值，「就不可以隨便推論因果關係」。

李秉穎舉例，高端疫苗在臨床試驗時，就有出現顏面神經麻痺，「大家一直在嘴這件事」，可是這在施打疫苗前也有出現過，並非很少發生的事情，因此別只看到一個案例就大張旗鼓說安全性有問題，「這不符合科學原則。」他再次強調，將來有不良事件時，一定會被擴大檢視，如同過去AZ的情況，「但隨便說成跟疫苗有直接因果相關，是不符合科學的。」