2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣：再匯1500元

▲手機遊戲《傳說對決》。（圖／Garena 提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男網友向黃姓網友購買《傳說對決》的遊戲帳號，先匯款2500元後，對方竟以「你買帳號而已，密碼還沒買」，要求再匯款1500元，讓原PO當場傻眼、直呼「不要鬧拜託，大哥」，事後決定將此事PO出分享，防止他人再度受騙並報警處理。

原PO向《東森新媒體ETtoday新聞雲》表示，他之前的遊戲帳號被盜，無奈之下只好購買有相似資源的遊戲帳號，沒想到竟遇到「帳號密碼分開賣」的神奇賣家。

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原PO將對話截圖PO在臉書社團「Garena傳說對決 帳號買賣交易討論區」。對話顯示，黃姓賣家堅稱原PO只說買帳號，未提及要買密碼，還嗆「密碼在（再）1500（元）」、「你去報案啊」，讓原PO無奈地說「買帳號沒密碼怎麼登」、「三小啦…還有這招喔！」

▲▼原PO遇到帳號、密碼分開賣的賣家。（圖／原PO授權提供）



對話截圖PO出後，網友紛紛留言，「笑死這個人是鬼才欸」、「說要請吃飯就只有飯」、「我掌握財富密碼了」、「開放購買帳號50$密碼14450」、「做生意要有良心，良心沒了，就賺的更多了」、「密碼分英文跟數字，又要分開買」

也有網友認真回應說，「你就請他在法院現場開屬於他的FB或IG，引導他用帳號、密碼完成登入，來證明該組『帳號』是他的。然後以此說明帳號、密碼是不可分割的資產。再從他收款後，只給帳號，不給密碼的行為來視同未履行交易就ok惹。」

原PO表示，他23日凌晨4點匯款，對方事後直接消失，他也立刻到西門町派出所備案，會將對話截圖PO出，主要是希望不要再有下一個受害者出現。

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