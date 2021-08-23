823打高端挨批！蔡英文曝原因　「一黨一派無法抵禦外侮」

▲蔡英文視導「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」。（圖／翻攝蔡英文臉書，以下皆同）



記者黃巈禾／台北報導

今天是823金門戰役63周年，相較於國民黨飛往金門參加紀念活動，總統蔡英文今年缺席並一早接種高端，被台北市長郝龍斌批評錯誤示範。對此，總統蔡英文親曝缺席原因，並強調「一黨一派無法抵禦外侮，同心協力才能守護國家！」

蔡英文今（23）日上午在台大醫院接種高端疫苗後，於下午視導「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」。她致詞時表示，「八二三」的經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國，單憑一黨一派無法抵禦外侮，只有同心協力、堅定信念，我們才能夠守護自己的國家，守護我們心愛的家人。

蔡英文提醒，當保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能就越低，要做最充足的準備，才能夠制敵機先，台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體，這就是「八二三」的精神。

蔡英文也透過在臉書表示，今天是823金門戰役63週年，當時，台灣人不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣，823戰役告訴我們團結一心的重要性，同心協力，堅定信念，才能守護國家和心愛的家人。

蔡英文指出，今年基於避免跨島移動的防疫考量，她留在本島視察國軍防空單位，堅實的國防，是保家衛國最重要的基礎，「當我們保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能性就越小」。

蔡英文強調，請一起支持不分晝夜堅守崗位的國軍弟兄姊妹，「台澎金馬是生命共同體，國人團結，國家一體，這就是我們要讓世界看見的823精神！」