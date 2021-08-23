再增「26.3萬劑高端疫苗」封緘完成　5千多劑效期只到9／11

▲食藥署今完成4批高端疫苗封緘檢驗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布已在8/23完成第6次莫德納輸入249,000劑疫苗封緘檢驗，另還有4批263,586劑高端疫苗，且該4批高端疫苗中，批號SP2101的5,175劑，效期僅到9/11。食藥署表示，高端目前還有8批疫苗在補件中，還有另1批在檢驗中。

第6次輸入莫德納公司COVID-19疫苗，批號為3005792，共有249,000劑，效期到111/02/22，高端疫苗4批新冠肺炎疫苗共計263,586劑，批號SP2118有86,161劑，效期到111/01/05，批號SP2119有85,813劑，效期到111/01/08，批號SP2120有86,437劑，效期到111/01/12，批號SP2101則有5,175劑，效期僅到110/09/11。

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食藥署表示，上述新冠肺炎疫苗入庫後，隨即派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌COVID-19疫苗檢驗項目進行檢驗。

經審查文件資料與檢驗皆合格後，食藥署已於8/23核發封緘證明書，完成封緘疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。