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單親女帶兒子「飯店雙亡」！偷腥前夫怒告岳父母…獲賠630萬元

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲單親媽與兒子在飯店雙亡，前夫告岳父母獲得賠償。（圖／免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

上海一名張姓女子與丈夫離異多年，獨自撫養孩子，沒想到日前被發現在飯店裡雙亡。前夫一聽消息，立刻將岳父母告上法院，如今判決出爐，前夫獲賠146萬元（人民幣，下同，約新台幣630萬元），引起大陸網友熱議。

綜合陸媒報導，張女與前夫2008年結婚，過了3年生下兒子，兩人世界多了一人，幸福卻沒有持續多久，2人經常為了兒子的事情吵架，摩擦愈來愈多，最後選擇離婚。

張女獨自扶養兒子長大，2019年8月8日帶著兒子入住飯店，沒想到竟然被發現在飯店房間內輕生，兒子也倒在一旁，嚇得飯店員工報警處理。

法醫經過鑑定，確定孩子是遭到勒斃，但因為張女已經死亡，警方對故意殺人罪的部分撤案處理，不追究刑事責任。不過，張女的前夫聽到消息，隔了一個月，將岳父母告上法院。

▼警方調查，張女疑似先勒斃兒子再輕生。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

張女前夫聲稱，兒子的死亡，給全家帶來無法彌補的精神損害，岳父母身為前妻的遺產繼承者，應該賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等，共計146萬餘元（約新台幣630萬元）。

對此，張女的父母說明，他們與孫子也是近親，孫子出生以後，一直是她們拉拔長大，已經盡到照顧、撫養的責任，應該能分配遺產，若法院真的認定有死亡賠償金，他們也該參與分配。

張女的父母還說，女婿長年對他們、女兒施暴、辱罵，導致女兒的精神狀況不健康，離婚前還出軌，讓女兒受到莫大的傷害，若非這種傷害，也不會演變成這種局面。

▼岳父母表示，女婿長年辱罵、施暴，導致女兒精神狀況不穩，離婚前又出軌，才會演變成這種局面。（圖／翻攝陸媒）

▲▼單親媽與兒子在飯店雙亡。（圖／翻攝陸媒）

不過，上海浦東新區人民法院一審判定，因為嫌疑人已經死亡，賠償責任應該以遺產的實際價值為限，張女的父母身為法定繼承人，應該承擔賠償責任，因此需賠償146萬3,472元（約新台幣630萬元）。

這項消息在大陸網路引起熱議，不少網友留言痛斥，「不公平。男方離婚多年憑什麼可以起訴死者父母」、「請問憑什麼啊？？？雙方已經離婚兒子也是由女方撫養，他有什麼資格來分配遺產真的想不通」、「這麼痛苦的結局，男方也有很大責任……現在，又來分死者遺產，不公平啊！」

目前有許多聲音出現，支持張女的父母提起上訴，至於2人是否要提起上訴，則待進一步追蹤。

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