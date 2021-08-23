讓咖啡飄香！萬華咖啡業者送暖挺警消　跑店活動揪民眾「認識萬華」

▲萬華咖啡店在疫情之初串聯「送咖啡挺警消」活動，為社會盡一份心力，感謝警消單位為防疫付出的辛勞。（圖／呆待咖啡筱怡提供；以下同）

記者陳珊珊／採訪報導

疫情衝擊，各行各業的生計都被影響，也有許多線下活動無法如期舉行，像是原本每年暑期會串連萬華地區咖啡館一起舉辦的在地跑店活動「萬華老城咖啡香」，就因為疫情關係先延期，雖然咖啡業者們的營收都受到不小衝擊，但他們選擇樂觀面對，在疫情爆發之初，積極盡己力回饋社會，發起送咖啡挺警消活動，讓咖啡繼續飄香！

呆待咖啡筱怡說明，「『萬華老城咖啡香』由一群在地好朋友一同組成，有萬華在地小孩、咖啡店老闆、在地夥伴等等，大家都非常熱愛萬華，希望能盡自己的一份心力，來為這塊土地做點事情。活動中，我們會帶著參加的民眾，一起透過尋找萬華咖啡店的路上，來認識萬華的一切，串起萬華美好的故事」。

▲▼「萬華老城咖啡香」活動由一群在地好朋友組成，帶著參與活動的民眾，透過尋找萬華咖啡店的路上，認識萬華美好一切，上下圖為2019年第一屆「萬華老城咖啡香」活動照片。

「萬華老城咖啡香」今年已是第3年，原本都是在暑期舉辦活動，不過今年因為受到疫情影響，所以暫緩原定安排，筱怡說：「因為我們都是以實體活動居多，大家會一起花時間在老城散步，與在地店家聊天、分享彼此的故事，以實際體驗來感受萬華的氛圍與人情味，所以今年的活動我們就先延期了」。

回憶起本土疫情爆發之初，筱怡表示，「其實那一陣子，真的覺得變化得很快，我還記得全台三級警戒後，路上的人只剩下個位數，瞬間空了好多，通常假日都是咖啡店生意很好的時候，但我六日也選擇先歇業了，等到星期一開店時，那時候客人可能只剩一成，我就一直在看新聞，邊觀察邊思考自己下一步怎麼走」。

疫情雖然衝擊了咖啡店營收，但並不減他們對咖啡的熱情與堅持，他們選擇樂觀迎戰，想辦法止血自救，同時也能回饋社會。筱怡分享，「疫情期間，我們觀察到除了醫護人員很辛苦之外，警消單位也是非常努力地在抗疫，只是可能比較少被關注，所以我們在疫情期間發起『送咖啡挺警消』活動，推出團結濾掛組合包，有許多民眾購入自己品嚐或捐贈警消，最後總共販售了1200組，其中捐贈了450包給警消單位，謝謝他們為防疫付出的辛勞」。

▲▼萬華咖啡業者們在疫情間發起的「送咖啡挺警消」活動受到不少關注與支持，筱怡笑著開玩笑說「大家包貨包得很累」，民眾的熱烈響應讓他們覺得心暖暖的。

過程中是否有遇到困難或令人難忘的事情？筱怡笑著說：「倒是沒有遇到什麼困難，如果硬要說困難的話，應該就是大家包貨包得很累，真的沒想到引起那麼大的迴響，一剛開始因為太快賣完，我們還不太知道要如何跟店家溝通數量，就是不斷地從中學習、修正，也有許多客人在訂購表單的備註欄寫上『感謝團隊』，這真的讓我們滿感動的，大家都很支持，發揮自己的善念，希望這社會更好」。

「送咖啡挺警消」活動受到熱烈關注，令筱怡與夥伴們驚喜不已，筱怡接著說：「還有讓我們很驚訝的是，台達電也看見了這項活動，並主動聯繫我們表示想要參與，讓員工能以員工價品嚐咖啡，支持萬華在地小店，企業也認購200組濾掛咖啡，要力挺這兩個月在前線防疫的警察」。

▲▼台達電也響應萬華咖啡業者們發起的「送咖啡挺警消」活動，讓筱怡與夥伴們又驚又喜。

不少咖啡店在抗疫這條路上走得辛苦且不易，但他們都非常努力，對咖啡、對社會的愛與熱情不減，筱怡感慨分享，「我們能提供的其實很有限，但能做的就盡力去做，謝謝疫情中堅守崗位的每個人，大家都很重要，就像如果每個螺絲釘都能穩定地在自己的位置上，這社會就能正常運作且越變越好」。

如今降級之後的生活又是如何？筱怡分享，萬華因為這次疫情的關係，被貼了不少標籤，可能需要花比較多的時間去復甦，他說：「我真的很感謝我的客人，疫情間沒辦法來到現場，還是願意在網路下單，一直支持我。目前呆待咖啡仍僅提供外帶，來客數有慢慢回來2-3成，我預計於9月開放內用。其實為了配合防疫措施，需要室內保持1.5公尺，1人以上同桌需要放置隔板，增加不少防疫成本之外，也還是會擔心疫情擴散，這是許多店家尚不願意開放內用的原因」。

▲呆待咖啡筱怡。

今年邁入第三屆的「萬華老城咖啡香」活動也在積極籌備中，筱怡說：「團隊夥伴們現在每個禮拜都會有一場以上的線上會議，大家互相激盪想法，團結一心彼此鼓勵。我們預計在10月舉辦第三屆『萬華老城咖啡香』，希望能順利舉行，藉由一些活動，來一掃低迷的氣氛，並搭配集章、講座、導覽等等，讓我們一起找回日常，一起重新認識萬華」。