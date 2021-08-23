路易莎50元坐整天！他問「私人咖啡廳」還能活嗎：一般根本喝不出

▲路易莎價格實惠吸引學生族群。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

連鎖咖啡店路易莎幾年前迅速竄起，現在分店已經開滿大街小巷，最吸引人的莫過於銅板價！不過有網友好奇，路易莎迅速拓展，那些高單價的私人咖啡廳還開得下去嗎？是否在CP值就少掉很多競爭力？

原PO在PTT表示，「路易莎一杯咖啡50塊，可以坐一整天」，內用的環境也很舒適，裝潢有質感還有插座可以用電腦，花幾十元就能在這吹冷氣待上一天，也難怪可以在短短幾年內迅速崛起，不過路易莎的出現也威脅到私人咖啡廳，「私人咖啡廳一杯咖啡150元，但是一般人根本喝不出差別」，客人考量到價格會優先選擇便宜的路易莎，「這樣路易莎一直開，私人咖啡廳會不會越來越難做？」

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▲網友認為私人咖啡廳品質還是有差。（示意圖／免費圖庫pixabay）



專業網友指出，一杯50元的咖啡和150元咖啡還是喝得出差別，且去咖啡店不只喝東西，店內氛圍、客人素質等條件也都會影響到光顧意願，路易莎的出現確實對私人咖啡店有衝擊，但不至於搶走所有生意。

網友留言，「只有你喝不出差別」、「不會啦，少年仔都佔位坐一下午，後面來的沒座位只好去其他咖啡廳」、「連鎖店精品咖啡完全無法跟私人咖啡廳比…甚至沖的比我自己沖的還難喝…去連鎖只能喝拿鐵或其他特調吧」、「路易莎是點心和其他茶類吧，喝咖啡不會特別去路易莎」、「連鎖我都喝不慣，還是喜歡咖啡店，但也是要挑過。」