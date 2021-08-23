炸雞比薩35折還能「寄杯」！肯德基+必勝客推「PK隨饗券」連5天開搶

▲必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」，炸雞、比薩35折起，還有「寄杯」概念的分批取餐。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

愛吃比薩、炸雞一定要把握！必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」APP，包括比薩、炸雞、雞米花、雞塊、筆管麵、巴斯克蛋糕等明星商品，超狂優惠35折起；甚至還能跟超商咖啡「寄杯」一樣，趁優惠一次買再分批取餐，首波8/24起至8/28，連續5天下午1點開賣6款CP值超高組合。

▲必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券。（圖／業者提供）

必勝客與肯德基聯手推出「PK隨饗券」，舉出三大特色，特色之一是速食業首創類似於「咖啡寄杯」的概念，無論炸雞、比薩都可以一次買好買滿，先享受優惠，日後隨時想吃再分次兌換，不受時間限制，更不用擔心買太多吃不完。

而第二特色是「全台皆可跨店取餐」，目前必勝客全台超過250家店點、肯德基超過170家餐廳，都可以自由跨店取餐，透過「PK雙饗卡」APP在線上輕鬆兌換，外帶、外送都適用，消費者也可直接到店出示QRcode兌換。

特色之三是提供「線上轉贈」功能，消費者能透過LINE、簡訊或E-mail，就能把「PK隨饗券」轉贈給親友與同事。無論是揪團購、節慶送禮，或是直接為親友訂餐都很方便「一鍵轉送」，即時傳達心意。

▲必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」，可全台門市兌換，還提供線上轉贈功能。（圖／業者提供）



「PK雙饗卡」APP第一波推出6款超值電子券，在8/24至8/28連續5天，每天下午1點限量開賣！不論是必勝客的經典夏威夷大比薩、紙包筆管麵、全新東京排隊甜品「巴斯克熔岩起司蛋糕」，或是肯德基5塊雞桶分享餐、勁爆雞米花、上校雞塊等，享最低折扣35折起的超狂優惠。

▲▼必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」，炸雞、比薩35折起，還有「寄杯」概念的分批取餐。（圖／業者提供）



業者也透露，未來有更多必勝客和肯德基的超人氣商品，也將陸續加入「PK隨饗券」的優惠行列，民眾可先下載APP並加入會員，可第一時間掌握資訊。

另，麥當勞將於明（24）起祭出3大優惠，從早餐到下午茶都有好康可享，其中早餐推出限時4天活動，購買「豬肉滿福堡加蛋」免費吃4塊麥克雞塊，每日中午12點限量5萬份開搶，另外還有歡樂送網路訂餐限定，無需優惠碼「蕎麥芝麻冰炫風」直接買1送1。

▲買「豬肉滿福堡加蛋免費吃雞塊」活動限時4天。（圖／麥當勞提供)

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