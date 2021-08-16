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肯德基限時開賣「雞米花甜筒」！全台限量3萬支　每人限購2支

▲▼肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，限時限量開賣，全台3萬支。（圖／肯德基提供）

▲肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，限時限量開賣，全台3萬支。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，結合脆皮甜筒與鮮嫩多汁的雞米花，再淋上香辣煙燻風味醬汁，再撒上奶油香酥的雪花片，估計將掀起一波IG洗版潮，明17日起開賣，全台限量3萬支，每人限購2支！

▲▼肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，限時限量開賣，全台3萬支。（圖／肯德基提供）

▲肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」。（圖／肯德基提供）

肯德基表示，「Chiffle雞米花甜筒」以Chicken X Waffle的概念，選用香酥脆皮的甜筒，裝滿鮮嫩多汁的雞米花，淋上香辣煙燻風味醬汁，再撒上奶油香酥的雪花片，一口咬下，獨特微辣的煙燻風味在嘴裡漫開，與酥脆的雞米花簡直絕配，適合夏日開胃。另外，甜筒而外型酷似加油棒，視覺上比一般甜筒更顯巨大，再搭配設計潮流感十足的手拿包裝，成為無論任何場合都能單手享用的潮流系甜筒。

▲▼肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，限時限量開賣，全台3萬支。（圖／肯德基提供）

▲▼肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，限時限量開賣，全台3萬支。（圖／肯德基提供）

▲▼肯德基推出全新期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，限時限量開賣，全台3萬支。（圖／肯德基提供）

不過，想吃到並不容易，「Chiffle雞米花甜筒」8月17日起在全台肯德基門市販售，限量3萬支，每日每餐廳約限量18支，AM:11:00開賣，每人限購2支，售完為止。各餐廳實際可銷售總數量，依各餐廳為主，單點售價79元，搭配中杯可樂的套餐價格為89元。

摩斯「咖哩豬排堡」回歸

▲▼摩斯漢堡超人氣早餐「咖哩豬排堡」強勢回歸。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡超人氣早餐「咖哩豬排堡」強勢回歸。（圖／業者提供）

而摩斯漢堡超人氣早餐「咖哩豬排堡」即日起強勢回歸，8/16~8/31更推出咖哩豬排堡搭配冰紅茶(L)，2套優惠價130元，單套優惠價79元，套餐原價為85元。此外近來也推出多款異國風新品，包括「椰香咖哩雞腿堡」，將雞腿肉裹上含燕麥粉的麵衣酥炸，增添口感及香氣，搭配清爽生菜、酸甜柑橘醬，及十餘種香辛料精心熬製的椰香咖哩醬，打造不出國就能吃到的迷人南洋風味。

另外深受喜愛的MOS經典肉汁醬再出新品，推出摩斯肉醬薯條（特調美乃滋風味），使用現炸的酥脆薯條，淋上來自日本傳承40年的MOS經典肉汁醬，搭配滑順特調美乃滋，獨家美味雙重滿足。

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關鍵字：

肯德基雞米花甜筒

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