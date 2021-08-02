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肯德基合作麻辣鍋名店！新推「青花椒香麻脆雞」期間限定開賣

▲▼肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

▲肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看好台灣人無辣不歡，肯德基首度攜手麻辣鍋名店「青花驕」跨界合作，推出全新口味「青花椒香麻脆雞」，選用道地的青花椒與多種辛香料熬煮成獨門醬汁，注入香濃麻口的靈魂風味，融合酥脆多汁的經典咔啦脆雞，8月3日至9月13日期間限定推出。

肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，新推出「青花椒香麻脆雞」，除了爽麻夠勁，還帶有噴香甘味，因此嘴裡只留麻香、不留嗆辣，標榜越吃越開胃又過癮，販售期間自8月3日至9月13日。還有嚐鮮代碼「50315」優惠套餐。

▲▼肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

▲▼肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

▲▼肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

此外雙方也推出超殺加碼！只要購買肯德基「青花椒香麻脆雞」套餐，無論是重量級XL套餐、雙人分享餐、歡聚同樂餐等，持發票明細到全台青花驕門市內用，就送價值218元的「青花驕滑嫩去骨雞腿肉盤」，每桌限兌換一次，不可合併其他優惠使用、不適用外帶，亦不可折抵現金。

▲▼摩斯漢堡新品「椰香咖哩雞腿堡」、「摩斯肉醬薯條」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡新品「椰香咖哩雞腿堡」、「摩斯肉醬薯條」。（圖／業者提供）

而摩斯漢堡近來也推出多款異國風新品，包括「椰香咖哩雞腿堡」，將雞腿肉裹上含燕麥粉的麵衣酥炸，增添口感及香氣，搭配清爽生菜、酸甜柑橘醬，及十餘種香辛料精心熬製的椰香咖哩醬，打造不出國就能吃到的迷人南洋風味。

另外深受喜愛的MOS經典肉汁醬再出新品，推出摩斯肉醬薯條（特調美乃滋風味），使用現炸的酥脆薯條，淋上來自日本傳承40年的MOS經典肉汁醬，搭配滑順特調美乃滋，獨家美味雙重滿足。

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關鍵字：

肯德基青花驕青花椒香麻脆雞

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