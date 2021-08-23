黃捷搶打高端嗨秀小黃卡：現場沒有吹箭！　接種完喊出這句話

▲高雄市議員黃捷已接種高端疫苗。（圖／黃捷提供）

記者賴文萱／高雄報導

高端疫苗今（23日）正式開打，高雄市議員黃捷一早就前往鳳山大東文化藝術中心施打疫苗，大讚是很棒的體驗，9點半準時到，不到10點就打完。隨後也秀出接種小黃卡及疫苗接種的認證照說，1cc的針真的好細，嗨喊「我也成為有疫苗黃卡的高端人口了」，並說現場沒有吹箭，她要用手臂打擊不實抹黑。

▲▼黃捷一早就去大東文化藝術中心接種高端疫苗。（圖／黃捷提供）

黃捷預約在今天一早施打高端疫苗，她說，在鳳山的大東文化藝術中心打疫苗，真的是很棒的體驗。醫護人員與公所同仁也都很親切，流程真的很順暢，她9點半準時到，不到10點就打完了。

在打完針後，黃捷嗨喊「我也成為有疫苗黃卡的高端人口了」，並親曝第一時間接種心得，她表示，大東文化藝術中心有放非常優雅的音樂，在等待跟問診的地方就是一個展場，是非常有藝文氣息的地方，現場椅子舒適、冷氣也開得很強，能在大東打疫苗非常幸福。





▲打完針後，黃捷第一時間嗨喊「我也成為有疫苗黃卡的高端人口了」。（圖／黃捷提供）

另外，先前網路瘋傳一段文章直指，蔡政府打算用「吹箭」強制人民打高端，請大家保護好自己的脖子跟手臂。對此，黃捷說，她要用手臂打擊不實抹黑，「現場並沒有吹箭」，只感覺1cc的針真的好細。

黃捷最後說，高端疫苗是安全有效，而且國際各國紛紛關注後續發展的疫苗，但疫苗即使有再大的效果，都還是要打進身體裡才算數。希望能透過她手臂的實際接種，以及在台大公衛學到的相關知識，能讓許多政治性的謠言不攻自破。