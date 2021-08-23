越南採認台灣疫苗接種證明　旅客入境僅隔離7天

▲台灣接種疫苗者入境越南，與其他國家一樣暫時適用認證入境規定。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者陳家倫河內22日專電

越南先前宣布，接種足夠疫苗劑量的旅客持有接種證明入境集中隔離可減半至7天。越方近日已採認台灣的疫苗接種證明，只要是注射WHO或越南核准的疫苗廠牌皆適用上述新規。

越南衛生部4日發布公文指出，接種足夠疫苗劑量的旅客及曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並且康復的旅客，若持有接種與康復證明，且出發前72小時的RT-PCR/RT-LAMP檢測結果為陰性，就可以只集中隔離7天再加上7天醫學監測，以「7+7」取代先前「14+14」的規定。

駐越南代表處近日公告，越方已同意，在越南正式通過有關COVID-19疫苗接種證書承認指標及適用機制前，台灣的疫苗接種證明可與其他國家證書一樣，暫時適用上述規定，直至未來有新通知為止。

根據公告，獲越方採認的台灣疫苗接種證明包括COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄），以及國際預防接種證明書（黃皮書）。

駐越南代表處公告，民眾可以上述任一種文件向越南地方主管機關申請縮減隔離天數，且毋須辦理驗證。

另據越南衛生部相關規定，外國COVID-19疫苗接種證明上的疫苗廠牌，包括世界衛生組織（WHO）認可，或美國疾病管制暨預防中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）或越南已核准的COVID-19疫苗廠牌，皆可獲越方承認。

越南外交部副發言人范秋姮（Pham Thu Hang）19日在例行記者會上表示，目前至少有44個國家或地區的COVID-19疫苗接種證明與COVID-19康復證明獲越方採認，名單將持續更新。名單外的國家或地區旅客可與越南所在代表機構聯絡，以利驗證。

越南自去年3月下旬實施「鎖國防疫」，迄今未開放一般觀光客入境，只允許特定商務旅客搭乘特定包機入境越南，且入境前須向越方提出申請並獲准。