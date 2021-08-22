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疑冷氣開到沒電！台南嬤孫「出門收驚」　2人離奇陳屍車內

▲▼台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南麻豆紀安國小旁，22日晚上7時許驚傳一對祖孫陳屍車上，64歲黃姓女子與4歲林姓孫子在紀安國小旁自小客車內，疑似昏厥，警消到場發現已死亡多時。經採證死者2人身上無明顯外傷，車輛外觀無破壞遭人侵入痕跡，初步排除他殺，另車內亦無遺書、燒炭等輕生跡證，詳細原因尚待相驗後確定。

▲▼台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，死亡的64歲黃姓祖母和4歲林姓孫子，22日中午從台南七股前往該處「收驚」，收完驚後就離去。報案人指稱阿嬤於中午時分前往該處收驚後離去，直到晚上看到該車輛還停在該處，上前才發現嬤孫已無意識反應，馬上向台南市警麻豆分局報案，並報請消防局派救護人員到場救護。

▲▼台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

救護人員到場時，發現2人已死亡，警方馬上封鎖現場進行勘查，初步發現死者2人身上沒有外傷，分別陳屍駕駛座和右前座，初步車內並外力侵入或燒炭或其他明顯尋短跡象，但車子已完全沒電，警方現場採證後，初步排除他殺之嫌。

▲▼台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

家屬也表示並無有輕生的跡象或因素，判斷非他殺也非輕生，懷疑是意外悶死。

由於警方發現該車已完全沒電，是不是死者2人開冷氣在車內睡覺休息，因車子冷氣開到沒電，車子在太陽高溫照射下，2人熱到中暑導致到熱衰竭致死，目前已報請檢察官相驗，釐清案情與真正死因。

▲▼台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

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