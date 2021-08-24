全台二級警戒延長　台東24日起開放水域各項遊憩活動

▲台東縣府24日開放水域活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應國內疫情趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例情勢，為維護遊客安全，台東縣政府自24日至9月6日起調整相關管制規定，縣轄所管水域範圍，在非群聚情形下，應保持社交安全距離，及活動前後配戴口罩、測量體溫、手部消毒與實聯制等防疫措施，可從事游泳、浮潛及潛水等各項水域活動。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，在全國維持二級警戒下，為兼顧防疫與活動遊憩需求，調整相關防疫規定，24日開始，只要符合主管機關規定，都能有條件開放各項水域活動進行，如乘騎風浪板、滑水板、衝浪、立式划槳等各類器具之活動。另外，集會活動人數上限放寬為室內80人，室外300人，現場進行總量管制500人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。

交觀處指出，業者帶客從事水域遊憩活動，應採取實聯制、量測體溫、自主健康聲明、每周自主篩檢及記錄、工作人員名單造冊、器材清消等，並提供個人夾鏈袋或個人臨時置物櫃或置物籃，供人員下水前收納口罩，上岸則需立即後戴口罩，減少感染風險，如無法落實防疫作為則請暫緩營業。

此外， 教練於教學或訓練時，應配戴防水口罩或面罩，帶客從事浮潛、水肺潛水及自由潛水。室外淋浴設施，採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

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