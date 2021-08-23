中和騎士生日前4天撞垃圾車亡　友忍痛靈堂前慶生：約好一起過

記者黃翊婷／綜合報導

24歲李姓騎士上月（7月）1日行經新北市中和區和城路一段，因為來不及閃避撞上右轉的垃圾車，導致頭部重創身亡。原本幾名朋友相約要幫李男慶生，沒想到他卻在生日前4天發生意外，但大家還是忍痛赴約，場面令人鼻酸。

▲李姓騎士在上班途中撞上垃圾車，導致頭部重創，送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

46歲李姓清潔隊員7月1日上午8時許駕駛垃圾車，沿著和城路一段往土城方向行駛，行經連城路469巷時，打右轉燈右轉；此時李男騎機車同向直行，來不及閃避右轉的垃圾車，直接撞上當場倒地不起，經送醫急救仍因頭部重創不治身亡。

李男的哥哥向《東森新聞》表示，弟弟可能是覺得閃避不及，就往旁邊偏了一點，結果勾到垃圾車，連人帶車一起噴出去，然後撞到電線桿，而事發路段大車與小車同行，顯然是道路設計有問題；此外，哥哥回憶，弟弟個性活潑、交友廣闊，原本和朋友約好7月5日一起過生日，沒想到卻在生日前4天發生意外，變成一群朋友到他的靈堂前慶生，讓大家十分難過。

▼▲李男哥哥不捨弟弟突然因為意外離世。（圖／東森新聞）

由於李男和李姓清潔員經檢測都沒有酒駕，警方事後調查，當時路口號誌為綠燈，李姓清潔隊員依規定打右轉方向燈後轉彎，查無違規情事；而李姓機車騎士疑似車速過快，閃避不及撞上垃圾車，因而造成頭部重創致死。

至於家屬質疑道路設計不良問題，中和警分局與交通局將進行交通會勘，共同研議改善防止事宜，初步分析和城路一段道路筆直，易使車輛速度過快，已請交通分隊納入測速執法點位，不定時機動加強測速取締；另函請交通局及區公所於該明顯處增繪「速限標字」、增設「易肇事路口，請減速慢行」等牌面；此外，還會調整太陽能爆閃警示燈等裝置，以提醒用路人遵守交通規則及減速慢行。

▼事發路段光是去年一年就有85起車禍，今年上半年累計已發生59件事故。（圖／記者陳以昇翻攝）