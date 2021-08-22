中和24歲騎士撞垃圾車爆頭亡　清潔隊駕駛嚇傻…事故原因曝光

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區和城路一段日前發生一起死亡車禍，機車騎士閃避一部右轉垃圾車，疑煞車不及撞上，造成頭部重創，經送醫仍宣告不治；事後調查垃圾車駕駛並無過失，懷疑騎士車速過快釀禍，新北市交通局到場會勘，分析該道路筆直，易使車輛速度過快，將納入測速執法點位，不定時機動加強測速取締。

▲警方初步判斷李姓機車騎士（紅箭頭）疑車速過快撞上右轉垃圾車，頭部重創死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（7月）1日上午8時許，46歲李姓清潔隊員駕駛垃圾車，沿著和城路一段往土城方向行駛，行經連城路469巷時，打右轉燈右轉，此時24歲李姓男子騎機車同向直行，來不及閃避右轉的垃圾車，直接撞上當場倒地不起，經送醫急救仍因頭部重創不治身亡。

▼死者李男的機車幾乎全毀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時中和警分局交通分隊受理員警依規定進行相關交通測繪拍照，並通知家屬趕赴醫院處置。經調查垃圾車李姓清潔隊員酒測值為0，李姓騎士送醫抽血報告顯示無飲酒情事。

事後經調查，當時路口號誌為綠燈，李姓清潔隊員依規定打右轉方向燈後轉彎，查無違規情事。李姓機車騎士疑車速過快，閃避不及撞上垃圾車，因而造成頭部重創致死，中和警分局與交通局進行交通會勘，共同研議改善防止事宜。

▲發生事故的垃圾車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

初步分析和城路一段道路筆直，易使車輛速度過快，已請交通分隊納入測速執法點位，不定時機動加強測速取締。另函請交通局及區公所於該明顯處增繪「速限標字」、增設「易肇事路口，請減速慢行」等牌面；另調整太陽能爆閃警示燈等裝置，以提醒用路人遵守交通規則及減速慢行。

他奶奶的美麗小秘訣

▼新北市交通局到場勘查，將設移動式測速照相 。（圖／記者陳以昇翻攝）