頭獎狂飆27億！威力彩明牌出爐　「這號碼」近9期連開6次

▲準備好下注迎接財神了嗎？（圖／記者周宸亘攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

威力彩連41期槓龜，今（23）晚頭獎上看27億，高額獎金不但吸引民眾投注，命理、風水大師也紛紛撰文告訴大家，那些生肖、星座財運旺適合一搏，同時教大家如何在好時辰下注以提高中獎率高。不過，《ETtoday新聞雲》以統計學分析，觀察近九期的威力彩開獎號碼，意外發現有一個數字出現高達6次。

威力彩19日晚間開出的獎號是「03、10、13、29、37、38」，第二區開「02」，沒想到連續第41期頭獎槓龜，無人幸運中獎，今晚頭獎累積預估上看27億元，若一注獨得，將會是今年最高的單注獎金，也是第三、第四屆以來的第3高。

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聚財方法話題不斷，數字怎麼選也有許多討論，不過，觀察近9期的威力彩開獎彩號，發現「10」這個數字竟出現了6次之多，且還有過2次的連莊紀錄，在38個號碼中，不妨可以試試這個號碼。

▲威力彩近九期的開獎號碼中，10號就出現了6次。（圖／翻攝自樂透彩幸運發財網）

另外，根據台彩官網公布的威力彩冷熱門球號，從民國79年至110年8月19日為止，第一區以24號的264次最多，第二區以2號的196次最多，而冷門號碼第一區2號開出最少次，共200次，第二區則是6號的168次為最少。