美藝術家創造的怪誕世界！神秘快樂的包裝下，充滿諷刺教訓

文／城市美學新態度

▲Travis Lampe《Bosch Scrumble》2019，木板壓克力顏料，30×30cm

肢體像麵條一樣的人類、巫師、鮫人、昆蟲、動物，魔法、煉金術、暴力與死亡等元素，共同的構成了 Travis Lampe 創造的荒誕世界。這些藝術家為了自娛自樂而創作的“蠢東西”，由於鮮豔的色彩，幽默、諷刺的畫面，以及充滿惡趣味的核心思想，為藝術家吸引了大批的粉絲與擁護者。

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▲Travis Lampe《Cloud Puncher》2019，木板壓克力顏料，30×30cm

Travis Lampe，1972 年出生，他在美國堪薩斯州的一個小鎮長大。獲得平面設計學位後，他曾在芝加哥從事廣告行業，擔任藝術總監的職位。在為幾家知名麥片、家具等品牌客戶服務的這幾年中，工作之餘他「秘密地」開始了自己的藝術創作。

經過一段時間的累積，逐漸發展出識別度極高的個人風格，近年他在藝術領域開始爆發成長，作品在美國、英國、澳洲等國家展出。藝術家目前定居於芝加哥。

圖片來源：藝術家與畫廊官網

（完整文章請看城市美學新態度）

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