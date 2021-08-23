國軍戰力vs.阿富汗　退役美軍士官：訓練還在1970年代水準

▲台灣軍事訓練思考模式屢遭批評。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

塔利班20年後重掌阿富汗，擊退美軍訓練和金援多年的阿富汗政府軍，近日關於台灣國軍和阿富汗相比實力是否比較強的討論，在網路上引起關注。一名退役美軍士官就不那麼看好，他指出台灣一面倒認為美軍必定馳援，依賴性和阿富汗並無不同，而且軍事訓練仍停留在1970年代的水準，發生衝突會很慘烈。

《TVBS新聞網》22日報導指出，台灣國防部拍胸脯保證國軍實力勝過阿富汗政府軍，在面對戰事時的對戰能力足夠；然而退役美軍士官Allen Lin卻不這麼樂觀，他認為台灣自民間到政府甚至軍方，都呈現一種台灣出事、美軍馳援的論調，依賴程度不低於阿富汗，若純就軍事方面來看，訓練則是還在1970年代的水準，利用節省成本的方式以及陳舊的技術在練兵，不但無法達成民轉軍，而且現今面對的對手還不是塔利班層級的游擊隊，而是裝備訓練數量兼具的

正規軍，一旦發生衝突將會更慘烈。

鄉民將新聞轉貼到PTT上後，不少人紛紛表示認同Allen Lin對國軍的看法，「你找得到足夠的人操作武器嗎」、「美爸都知道台灣會上戰場但不去訓練」、「掃地需要多現代化訓練」、「一堆躲兵役的跟我說願意上戰場」、「掃地拔草世界頂尖」。