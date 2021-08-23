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美國田納西州暴洪22死51失蹤！　爸媽失手龍鳳胎慘被洪水沖走

▲▼美國田納西州暴洪22死51失蹤！　爸媽失手龍鳳胎慘被洪水沖走。（圖／翻攝自推特）

▲龍鳳胎遭到洪水沖走，搜救隊伍最終找到人，但已經氣絕身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州亨佛瑞郡（Humphreys）21日降下暴雨，引發的災難性洪水重創當地，目前死亡人數至少22人，另有51人失蹤。

綜合當地媒體報導，暴雨當天帶來的洪災幾乎超乎所有人預料之外，來襲的速度就像是龍捲風般讓人措手不及，警消在災後立刻展開行動，包括清點死傷人數以及統計仍失蹤的人員名單。亨佛瑞郡警長戴維斯（Chris Davis）表示郡內死亡人數至今已攀升至22人，至少還有51個人失蹤，現在各地的救援也已經趕來，當局必須要花點時間計畫如何進行災後復原的工作。

失蹤的人當中，包括韋佛利市（Waverly）一名2歲的男童佛爾斯堤（Trista Tidwell Forsythe），她的姑姑說她在洪災當天被從公寓中沖走，至今不見人影，而他的4個兄弟姊妹、他媽媽和她的丈夫都被救援生還。

事發當天上午一對父母想涉水帶著4個小孩逃離時，一對龍鳳胎當場被沖走，雖然後來擴大搜索找到人，但都已經斷氣身亡。

美國國家氣象局指出，21日不到24小時之內，便降下430毫米的雨量，幾乎創下該周單日降雨紀錄；洪災過後大量汽車翻覆、底盤卡在公共座椅上等，斷掉的樹枝以及家庭垃圾也都散布街上。韋佛利市長表示，市內一座汙水處理廠已經被破壞報廢，只剩另一座仍在持續運作，但目前也運到一些管線問題，正在處理中。

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