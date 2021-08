2歲女兒被踩死！喀布爾機場失控　阿富汗母泣訴「寧願有尊嚴死去」

More photos from inside and outside Kabul Airport. Source from an NGO who is trying to get people out claims photos were taken several hours ago pic.twitter.com/SIksHh8vC8 — Barak Ravid (@BarakRavid) August 21, 2021

▲喀布爾機場內外狀況形成鮮明對比。



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗一名曾經替美國企業擔任翻譯的女子,在21日上午帶著全家在喀布爾機場外,希望能夠擠上撤離的飛機,但突然一陣混亂後,她和2歲大的女兒被撞倒在地上,而她的女兒就被活活踩死。這位母親也心痛的表示,她再也不會回到機場尋求撤離,「我寧願在家裡有尊嚴地死去。」

▲幸運進入機場的阿富汗一家人。(圖/路透)



根據《紐約時報》報導,隨著大批阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離,機場外的狀況已逐漸失控,不時傳出民眾踩踏致死的意外。一名曾替美國企業擔任翻譯的女子21日帶著全家到機場外,希望能搭上撤離的班機,結果人群突然蜂擁向前,她抱著2歲大的女兒被撞倒在地,手機被踩壞、頭部身體被猛踢,她完全無法呼吸。

The scene at Kabul airport several hours ago per source from an NGO who is trying to get people out. Main problem is that it's impossible to pass the gates and get to the planes even if you are on an evacuees list pic.twitter.com/b3bZn5B34Z — Barak Ravid (@BarakRavid) August 21, 2021

當她重新站起來尋找女兒時,就看到女兒已倒在地上被人群活活踩死,「我感到非常害怕和恐懼,因為我完全救不了她。」這位母親回憶起塔利班攻入喀布爾後的狀況,「我都告訴女兒,那是鞭炮聲,所以她聽到槍聲就會說鞭炮,她真的很勇敢。」現在她們全家也不打算再回到機場,「我寧願在家裡有尊嚴地死去。」

Sky News reports on the “mayhem” at the Kabul airport: “They’re getting crushed...Medics rushing from the next casualty to the next and the next.”



“Is this a stabilized withdrawal from Afghanistan? It looks like death to me.” pic.twitter.com/vQwsbUP7fn — RNC Research (@RNCResearch) August 22, 2021

另一名39歲的前美軍翻譯,現在和妻子及兩個孩子躲在喀布爾的家中,因為塔利班已經打電話警告他「面對後果吧!我們會殺了你」。這名翻譯表示,他也曾經帶著家人跑到機場,但一切都是徒勞無功,「我正在失去希望,我想也許我也不得不承擔後果。」

The scene outside the Kabul airport gate this morning, where people were arriving by the thousands and things were rapidly spiraling out of control, as false rumors spread of flights out for anybody without visas. Several killed inside and outside already. pic.twitter.com/Rzdi2D9BTe — Matthieu Aikins (@mattaikins) August 16, 2021

他也說,過去一起工作的美國軍官和士兵不斷試圖提供幫助,這讓他感到非常欣慰,但事實上這些美國人也無能為力,「如果塔利班要殺了我,好吧,我可以接受,我只求他們饒了我的孩子。」

還有一位前美軍翻譯同樣指出,他已經放棄帶妻子和年幼兒子上飛機的希望,且失去對美國政府的信任,「你的孩子可能會(在機場外)被踩死,如果我失去了一個孩子後,美國就算把整個宇宙給我,那也是毫無價值了。」

►美方36小時內撤離1萬1000人 拜登讚行動加速:塔利班很配合

►阿富汗很平靜「只有喀布爾機場很亂」 塔利班指責:美國的錯!

►奔機場遭塔利班狠鞭! 她回不了美國爆哭求援:寧可自殺不想被逮

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast